Alejandro Sanz viaja a República Dominicana para despedir a amigos que murieron en el derrumbe

La tragedia por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, en República Dominicana, cobró la vida de decenas de personas, incluida la de dos seres queridos del cantante Alejandro Sanz, quien recientemente emprendió un viaje a Santo Domingo para darle el último adiós a quienes consideró parte de su familia.

A solo unos días de compartir la noticia del fallecimiento de sus amigos, el intérprete de “Amiga mía” y No me compares” viajó a la capital de República Dominicana para despedirse y brindarles el pésame a sus familiares.

“Hoy fue un día muy duro. Estuve en Santo Domingo para despedir a mis compadres Eduardo y Joahanna, y a dos amigos más, Alexandra y Eduardo“, contó el famoso desde su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Y como era de esperarse, esta visita estuvo llena de momentos desgarradores sobre los que habló dentro de su comunicado: “Me partió el alma ver a mi ahijado y a sus hermanitos llorando desconsolados abrazados a nosotros. Tanta familia“, añadió.

El artista multipremiado aprovechó el espacio para dedicar unas emotivas palabras al merenguero Rubby Pérez, quien también forma parte de las víctimas del colapso que tuvo lugar el pasado martes 8 de abril.

“El dolor de todo un país, porque no me quiero olvidar del gran Rubby Pérez y su familia y no me quiero olvidar de cada una de las personas que perdieron su vida la noche del lunes. Tantas familias rotas, tanto dolor“, sentenció el famoso.

Para quienes atraviesan una pérdida a causa de esta tragedia, Alejandro Sanz les dijo: “Le mando todo mi amor y comparto su dolor, si eso hace que el suyo sea un poco menos (…) Me pongo en pie para aplaudir cada una de las vidas que nos regalaron su presencia hasta ese fatídico día“.

