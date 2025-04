Emmanuel Palomares informa que Manuel Masalva continúa en terapia intensiva

La semana pasada se dio a conocer que el actor mexicano Manuel Masalva está hospitalizado en Dubái, tras haber contraído una bacteria durante sus vacaciones. Su estado sigue siendo delicado, según informó ahora su amigo Emmanuel Palomares.

Durante una transmisión en vivo, Palomares fue cuestionado acerca del estado de salud de Manuel, y contestó: “Les cuento que han sido días muy difíciles. Manuel sigue en coma inducido. Su papá, su mamá, su hermana y algunos familiares lo están acompañando. Él todavía sigue en terapia intensiva, y me dicen que la recuperación es lenta”.

El 2 de abril el actor Mario Morán publicó en Instagram un video en el que informó que Masalva está luchando por su vida, pero que es muy costoso el hospital donde lo atienden, por lo que activó una cuenta en Internet para obtener fondos y así ir pagando la cuenta. En unos días se logró juntar más de un millón de pesos mexicanos.

El actor Marco León comentó a TVNotas que la bacteria que contrajo Manuel se llama burkholderia. “No es nada común. No tenemos más información. Todavía no hay una explicación sobre el origen de la bacteria, ni cómo la adquirió Manuel. Él estaba en un viaje de vacaciones. No se sabe si todo sucedió por haber respirado, comido o bebido algo”.

Manuel Masalva tiene 43 años y ha actuado en series como “La Guzmán”, “Yago” y “Narcos: México”; en esta última interpretó a Ramón Arellano Félix. La campaña que activó Morán para recaudar donaciones continúa abierta, y Emmanuel Palomares pidió a la gente que siga orando por la salud de su amigo y colega.

