Salvador Zerboni sufre un intento de asalto y termina lesionado al defenderse

Salvador Zerboni decidió salir a correr en un parque, pero lo que comenzó como un día tranquilo terminó con un intento de asalto, lo cual dio como resultado que resultara lesionado de una mano, al oponerse al atraco.

El actor narró lo sucedido al ser entrevistado para el programa “De Primera Mano”: “Vengo a hacer una película a Guadalajara. Tenía horas libres, así que me salí a un parque que está enfrente del hotel a correr, y cruzando la calle me agarraron dos chamacos”.

Al principio, Zerboni estaba confundido con las actitudes de estas dos personas, pues no entendía para qué se le acercaron. “No sabía yo si querían una foto, porque traía yo los audífonos. Me señalaba uno al otro, y cuando voltee uno me trató de arrancar la cadena y el otro el teléfono. Forcejeamos, nos fuimos al suelo. Gracias a Dios no traían ningún arma ni nada por el estilo. Salí con un susto de aquellos; no pasó nada, pero el susto nadie te lo quita”.

Salvador también contó que todo fue tan fugaz, que no está muy seguro de cómo ocurrieron los hechos: “Yo cuando sentí el jaloneo le alcancé a agarrar la mano, y el otro me quería quitar el celular, entonces como que nos fuimos los tres al suelo; como que forcejeamos un poco. Fue muy rápido, que no entendí si me pegaron o si les pegué. Nos revolcamos y pues salieron corriendo. Me quedé con mis cosas, no pasó a mayores, fuera de la mano, que la traigo un poco sangrada”.

Sobre la lesión de la mano, le preguntaron cómo ocurrió, y Zerboni dijo: “No, pues seguramente fue un golpe ¿no? Cuando sentí el forcejeo pues alcancé a pegarle a uno. No vi ni dónde, ni cómo, no tengo ni idea, la verdad fue muy rápido, ahora sí que ni tiempo me dio de verles la cara, y pues en el piso menos”. El ex habitante de “La Casa De Los Famosos All-Stars” comentó que su reacción habría sido muy distinta si los asaltantes hubieran traído un arma: “Les doy todo, lo que sea, pero yo estaba corriendo en el parque y vi a dos chamacos. Aparte no sé, de 20 años, 30 años, bastante jóvenes”.

