Salvador Zerboni habla sobre la detención de Aleska Génesis

La noche del lunes la modelo venezolana Aleska Génesis fue eliminada de “La Casa De Los Famosos”, pero a los pocos minutos fue detenida por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El actor Salvador Zerboni presenció cuando se la llevaron, y en sus redes sociales habló al respecto.

Aleska Génesis es aprendida por autoridades tras abandonar la Casa de Los Famosos

Zerboni hizo un en vivo, y narró lo que vio: “No los quiero aburrir. Simplemente salí de las galas, salí de trabajar. Me encontré a la Fiscalía, estaba la Fiscalía de la República esperando. Muchas armas; no sabemos el contexto, no conozco bien las leyes, no conozco lo que vaya a pasar.

“Estuvo muy raro. Había más de 20 personas con armas largas. Había muchos policías afuera que no tienen nada que hacer afuera de una empresa como en la que trabajamos. No intentaron entrar antes, trataron de entrar justo cuando estaba yo saliendo”.

Salvador (quien fue el primer eliminado en esta temporada del reality show) dijo que ya no es momento de estar en contra de Aleska, pues se consiguió que saliera de la casa. “Así que bueno, demos buenos deseos. Hasta aquí llegó la celebración, señores. De mi parte, yo ya con todo cariño y respeto no celebraré más; espero que ustedes tampoco. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero hasta aquí llegó mi trabajo, sacarla de la casa. De haber sabido que iba a pasar eso mejor la dejamos adentro, pobrecilla. Esperemos con Dios que todo salga bien. (Con) un buen deseo de 8,000 personas yo creo que algo podemos hacer.

“Ya, dejemos la celebración, dejemos la burla, porque ya esto se transformó en la vida real, y en la vida real nunca vamos a pisar a un soldado caído. Y nunca hay que pisar a nadie para disfrutar la vida, y para salir adelante mucho menos. Sí es un sacón de onda, porque la pobrecita, imagínense, es un ser humano como nosotros, y como no sabemos si es culpable o es inocente, pues por eso…Tirémosle buena onda”.

Ya más tranquilo y en su casa, el actor reflexionó sobre lo que sucedió: “Está terrible. Salir de “La Casa De Los Famosos”, que la hayan corrido, que pierda su dizque amor de la vida, que pierda el juego, que nunca se lo esperaba por su soberbia. Pero ahorita, que se vaya de ahí hasta la cárcel ya no está divertido, eso no se lo deseo a nadie. Pobrecita, sentí hasta feo, no era mi intención, la verdad”. Previo a su eliminación del reality, Aleska Génesis estuvo nominada junto con Lupillo Rivera, Luca Onestini, Paty Navidad y Carlos Cruz “Caramelo”.

