Padre de David Benavídez asegura que no esperarán a nadie

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, aseguró que no esperarán a nadie y buscarán las mejores peleas tras conseguir el título de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En una entrevista con Fight Hub TV, Benavídez Sr. comentó que ahora están buscando concretar un duelo con Anthony Yarde, Callum Smith o Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez en un peso pactado para darle a los fanáticos lo que quieren.

“Decidieron no seguir adelante y dejar el cinturón. Es una gran sorpresa que lo hicieran. Una pelea contra David Benavídez habría sido una pelea importante, y quizás el ganador de esa pelea podría haber peleado con Beterbiev, o quizás podríamos haber peleado con Beterbiev primero, y el ganador de esa pelea podría haber peleado con Bivol. Habría tenido más sentido”, dijo.

Dmitry Bivol renunció al título del CMB para evadir a Benvídez. Crédito: John Locher | AP

“No vamos a esperar a nadie. No esperamos a Canelo, así que no vamos a esperar a nadie. Intentamos mantenernos activos y darles a los fanáticos lo que quieren. Ahora estamos pensando en Anthony Yarde, Callum Smith o quizás en un peso pactado en una o dos peleas contra Zurdo Ramírez. Es una gran pelea ver a dos mexicanos enfrentarse”, agregó.

Luego de que Dmitry Bivol decidió dejar vacante su cetro del CMB para evitar la pelea obligatoria con David Benavídez, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto y tiene muchos rivales en 175 libras que podría enfrentar.

El Monstruo Mexicano tenía la esperanza de poder negociar la disputa por el campeonato indiscutido de Bivol, pero el jeque árabe Turki Alalshikh declaró que no estaba interesado en llevar a cabo este duelo porque le había prometido a Artur Beterbiev un tercer enfrentamiento contra su compatriota.

Ahora Benavídez podría defender su título absoluto de las 175 libras del CMB posiblemente contra Callum Smith o Anthony Yarde. El primero es campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el segundo tiene programada una pelea para el 26 de abril.

David Benavídez se convirtió en campeón mundial tras la renuncia de Bivol. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

