Gaby Spanic revela la razón por la que su hijo no vive con ella en México

La actriz Gaby Spanic abrió su corazón como pocas veces y se sinceró sobre su faceta como mamá, específicamente la distancia física que vive con su hijo Gabriel de Jesús, pues por motivos de fuerza mayor no vive con ella en México.

En una entrevista concedida a Woodside Media TV en YouTube, la protagonista de melodramas como “La Usurpadora” y “La Dueña” habló maravillas de su hijo y aseguró que a pesar de la distancia, es su más grande motor.

“Es un niño muy inteligente, es el príncipe de mi vida, mi motor, mi vida“, contó emocionada. “Él sabe cocinar, desde que estaba niño lo ponía en la cocina a ayudarme, cuando vamos al súper me ayuda a arreglar la despensa, cuando viene Navidad hacemos la cena juntos. Yo le pido a Dios que le venga una mujer maravillosa porque se va a llevar un gran hombre en todos los sentidos”, dijo con respecto al joven que está a punto de cumplir 17 años.

Al ser cuestionada sobre la razón detrás de su distanciamiento, Gaby Spanic confirmó que Gabriel de Jesús no vive con ella porque “está estudiando en Canadá”.

“El primer mes cuando se fue estuve muy deprimida, pero muy, me hacía falta porque somos muy compañeros, muy amigos, nos confesamos todo“, contó ante los micrófonos del programa.

Además, la reconocida villana de telenovelas habló sobre su labor como madre soltera y si en algún momento ha habido acercamiento entre su hijo y su papá.

“Él no quiere (…) Dice: ‘Mamá no estoy preparado, que le vaya bonito a mi papá, no tengo nada en contra de él, le deseo lo mejor, pero en este momento no lo quiero conocer, quien quita y en un futuro a lo mejor que yo esté más maduro y él, no sé, más viejito quizás, pero ahorita no’“, dijo para finalizar.

