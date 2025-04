Gaby Spanic recuerda el episodio de violencia doméstica que le dejó secuelas por un mes

Siempre dispuesta a mostrarse frontal de cara a los cuestionamientos de la prensa, la actriz Gaby Spanic compartió una experiencia personal nunca antes revelada que está relacionada con la violencia doméstica. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En un encuentro reciente con varios medios de comunicación, la protagonista de “La Usurpadora” confesó que tal y como estrellas de la talla de Alicia Villarreal y Ninel Conde, ella también ha sido víctima de maltrato por parte de sus parejas.

“Todas hemos pasado algo de violencia“, declaró contundente ante las cámaras. Además, explicó que una de las lesiones que vivió como resultado de los episodios de violencia que sufrió la llevó a permanecer en cama por un largo periodo de tiempo.

Una vez me aventaron por unas escaleras y quedé coja por un mes" Gaby Spanic – Actriz

Al preguntarle sobre la identidad de su agresor, así como de la situación que hasta el momento permanecía desconocida para el público, la famosa aseguró que aún no está lista para hablar al respecto.

“Me han hecho varias cosas, pero ya llegará su momento de contar toda la verdad. He hecho denuncias públicas, entonces ojalá los gobiernos no solamente de México, sino de todas partes del mundo escuchen a las mujeres“, dijo para finalizar su charla con los medios.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que Gaby Spanic denuncia públicamente alguna agresión en su contra. Recordemos que hace algunas semanas sugirió que está siendo víctima de ataques y difamaciones en su contra, esto con el objetivo de destruir su carrera.

“Me han pasado cosas en la vida bien raras, de un tiempo para acá. Desde que nació mi hijo, ha sido una persecución, una difamación constante. Otra en mi lugar no aguantaría. Otra en mi lugar hubiera hecho otras cosas que me aconsejaron y no las hice porque creo en el de arriba… Yo todo se lo dejo a Dios”, dijo en su momento, desde sus redes sociales.

