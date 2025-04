Qué debes hacer si no alcanzas a declarar tus impuestos en el último día

Si este 15 de abril no lograste declarar tus impuestos a tiempo, aún puedes evitar sanciones mayores. El IRS permite solicitar una extensión para presentar la declaración, pero es fundamental saber que eso no te libera de pagar los impuestos que debes hoy. Actuar con rapidez puede marcar la diferencia entre una solución sencilla o enfrentar cargos por mora.

¿Necesitas más tiempo? Solicita una extensión antes de que termine el día

La fecha límite para declarar los impuestos del año fiscal 2024 es hoy, 15 de abril de 2025. Pero si no tienes todos tus documentos listos, puedes solicitar una prórroga para presentar tu declaración hasta el 15 de octubre de este mismo año.

Para solicitar una extensión de tu declaración, debes enviar el Formulario 4868 al IRS. Puedes hacerlo por internet o enviarlo por correo, siempre que el matasellos sea del día de hoy. La extensión no tiene costo en sí misma, y puedes completarla tú mismo o con ayuda de un profesional.

“Si necesitas más tiempo después del 15 de abril, es crucial solicitar una extensión”, explicó Andy Phillips, vicepresidente del Tax Institute en H&R Block, en FOX Business. “La multa por no presentar la declaración a tiempo puede ser hasta diez veces mayor que la de no pagar a tiempo”.

Esta solicitud solo te da más tiempo para entregar los papeles, no para pagar. Así que, si decides usar esta opción, asegúrate de hacer lo siguiente:

Enviar el Formulario 4868 a tiempo. Estimar cuánto debes pagar y enviar ese monto al IRS antes de que termine el día.

Pedir prórroga no significa dejar de pagar: evita multas e intereses

Un error común entre los contribuyentes es pensar que, al pedir una extensión, pueden esperar también para pagar. Eso no es así. El IRS espera que pagues el monto estimado que debes hoy mismo, aunque vayas a entregar la declaración más adelante.

Si no pagas, se generan dos tipos de sanciones:

Multa por no pagar a tiempo: 0.5% mensual sobre el saldo sin pagar, hasta un máximo de 25 %. En ciertos casos puede aumentar hasta el 1% mensual si hay notificación de embargo. Intereses: se aplican desde el 15 de abril y se calculan diariamente. Actualmente, la tasa de interés para pagos atrasados es del 7% anual.

“El IRS trabaja contigo. Te permitirá hacer un acuerdo de pago en cuotas, lo cual te da hasta seis años para saldar tu deuda”, compartió Lisa Greene-Lewis, contadora y editora del blog de TurboTax.

Y si bien no hay multa por declarar tarde si estás esperando un reembolso, sí es importante presentar la extensión. El IRS solo recibe reportes de tus ingresos, no de tus deducciones. Si no incluyes esos datos, podrían asumir que debes más de lo real y enviarte una notificación.

Además, los reembolsos tienen un límite de tres años para ser reclamados. Si no presentas tu declaración en ese plazo, perderás el derecho a recuperar ese dinero. En ciertos casos, como pérdidas por inversiones sin valor, el plazo puede extenderse a siete años.

No obstante, si ya tienes toda tu información disponible, no postergues tu declaración. Lo mejor sería presentarla y pagar tus impuestos hoy para evitar cualquier sanción que eleve tu factura fiscal.

