Festival de Tribeca anuncia su cartelera; Becky G presentará documental

Todo está listo para la nueva edición del Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York, pero en esta ocasión muchas de las películas que se presentarán son documentales acerca de artistas musicales, entre los que destacan Becky G, Billy Idol, Eddie Vedder y Depeche Mode.

La cantante estadounidense presentará “Rebbeca”, un documental dirigido por Jennifer Tiexiera y Gabriela Cavanagh, en el que explora sus raíces y el duro camino por el que pasó para alcanzar la fama. Tras la proyección, Becky dará un concierto.

Miley Cyrus también acudirá como invitada, para la premiere de “Something Beautiful”, un “album visual” que es el complemento de su nuevo disco. La película que abrirá el festival (el 4 de junio) será “And So It Goes”, documental sobre la carrera del cantante y pianista Billy Joel.

En cuanto a Vedder, musicaliza “A Matter Of Time”, filme que muestra las investigaciones para combatir la epidermólisis bullosa, una rara enfermedad genética. Otros documentales que se presentarán (dentro de la sección Spotlight+) son los de los grupos Counting Crows, Culture Club, Metallica y Depeche Mode, además de películas sobre Billy Idol, Wizkid y Ty Dolla $ign.

La cinta que cerrará el festival, el 15 de junio, será “Yanuni”, producida por Leonardo DiCaprio y dirigida por Richard Ladkani. El documental trata acerca de la jefa indígena Juma Xipaia, quien ha sobrevivido a seis intentos de asesinato, mientras lidera una lucha para defender la tierra de su pueblo junto a su esposo.

Los filmes de drama y ficción también estarán presentes en el Festival de Tribeca 2025. “The Best You Can” reunirá en la pantalla grande al actor Kevin Bacon con su esposa Kyra Sedgwick, luego de más de 20 años. Ethan Hawke comparte créditos con Steve Zahn en “She Dances”, y la superproducción “How To Train Your Dragon”, con Gerard Butler, tendrá su premiere en el evento. Habrá, además, documentales acerca del comediante Andy Kaufman, la periodista Barbara Walters, la revista feminista Ms. y el escritor Jack Kerouac.

A través de un comunicado, Jane Rosenthal, cofundadora del festival, indicó que éste es un espacio para artistas que navegan en una industria y un mundo en constante evolución. “Durante más de dos décadas, hemos impulsado voces emergentes, celebrado a narradores consagrados y construido una comunidad creativa donde los artistas pueden crecer, conectar y prosperar”.

Sigue leyendo: