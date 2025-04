Mikey García cree que Benavídez puede vencer a Bivol

Mikey García, excampeón mundial de boxeo, cree que David Benavídez probablemente vencerá al ruso Dmitry Bivol en un posible duelo entre ambos y que podría darse en un futuro no muy lejano.

En una entrevista con ESNEWS, García comentó que Benavídez podría ser mejor que Bivol sobre el cuadrilátero y aseguró que este buen enfrentamiento de peso semicompleto sí va a suceder.

“Es un buen enfrentamiento, hermano, sucederá… Creo que probablemente Benavídez (ganaría), realmente me gustó cómo se vio contra (David) Morrell, así que voy a elegir a Benavídez en este caso. Aunque me gusta Bivol, en verdad me agrada Bivol, pero creo que Benavídez podría ser mejor”, dijo.

David Benavídez se convirtió en campeón mundial tras la renuncia de Bivol. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

De acuerdo con algunos expertos en el deporte, el Monstruo Mexicano es superior a Bivol y predicen que tiene mucha oportunidad de vencerlo, pero hasta los momentos habrá que esperar para saberlo.

Recordemos que Dmitry Bivol, campeón unificado de peso semicompleto, decidió dejar vacante su cetro para evitar la pelea obligatoria con David Benavídez, exretador oficial del CMB, un día antes de que se llamara a subasta, ya que está más interesado en hacer la trilogía con Artur Beterbiev a finales de este año.

El Monstruo Mexicano tenía la esperanza de poder negociar la disputa por el campeonato indiscutido de Bivol, pero el jeque árabe Turki Alalshikh declaró que no estaba interesado en llevar a cabo este duelo porque le había prometido a Artur Beterbiev un tercer enfrentamiento contra su compatriota.

Ahora Benavídez podría defender su título absoluto de las 175 libras del CMB posiblemente contra Callum Smith o Anthony Yarde. El primero es campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el segundo tiene programada una pelea para el 26 de abril.

Dmitry Bivol renunció al título del CMB para evadir a Benvídez. Crédito: John Locher | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de peso semicompleto a Artur Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

Sigue leyendo:

· José Benavídez Sr. dice que Bivol evadió a su hijo por “precaución”

· Dmitry Bivol renuncia al título y CMB asciende a Benavídez como campeón

· Promotor de Benavídez dice que envió jugosa propuesta a Dmitry Bivol