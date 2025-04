Ramón Ramírez y las razones del miedo de jugar en la Serie A

Ramón Ramírez, exfigura de Chivas y Santos Laguna, así como mundialista en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, abrió el baúl de los recuerdos para reconocer que en su época le faltó mayor personalidad para aceptar la oportunidad que le brindaron en la Serie A.

En charla en el podcast “La Capitana” conducido por la esposa del cinco veces mundialista Andrés Guardado, el originario de Tepic, Nayarit y que en su momento rompió moldes como el ser el jugador más joven convocado por el finado técnico argentino César Luis Menotti, detalló todas sus vivencias en el fútbol profesional.

Sobre todo cuando le llegó la oportunidad de jugar por un club italiano cuando apenas tenía 21 años de edad y que le hizo pensar que no estaría a la altura de enfrentar a las figuras de Holanda, Argentina, e Italia y demás naciones que participaban en el calcio italiano.

“En 1990 sin tener más de 30 partidos en primera división, en una gira por Italia con la Selección Mexicana Olímpica, un equipo italiano me invitó a que me quedara allá en Europa y no quise, la verdad me dio miedo, no me la creí”

Ramírez, con unas condiciones futbolísticas que lo convirtieron en uno de los referentes del fútbol de México, reconoció que le impactó la idea de enfrentar a jugadores del nivel del argentino Diego Maradona, los neerlandeses Marco Van Basten, Ruud Gullit y el italiano Roberto Baggio, entre otros.

De la misma forma en la que confesó que rechazó jugar en Italia, Ramón Ramírez también reveló que a 35 años de aquella única oportunidad, sí se arrepiento de no haber jugado en Europa, pues a pesar de que lo buscó años después, no volvió a tener una oferta sobre la mesa.

La decisión de no jugar en Europa fue de las asignaciones que le quedaron pendientes en su carrera: “Sí, me arrepiento, si me hubiera gustado jugar en Europa. Son de las deudas que me dejó el futbol, haber jugado en Europa y unos Juegos Olímpicos”, aseguró Ramírez.

Ramón Ramírez en uno de los múltiples reconocimientos por su brillante trayectoria en el fútbol de Mexico. Crédito: Ulises Naranjo | Imago7

Ramírez también admitió que otra de las situaciones que le afectó fue su transferencia al América cuando ni siquiera le avisaron: “De pronto creí que iba a renovar y me avisaron que había sido traspasado al América, donde nunca me sentí identificado, pero siempre defendí esos colores como profesional, pero nunca me sentí cómodo y fui transferido a los Tigres de la UANL”.

