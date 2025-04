Exjugador de la Liga MX reveló que rechazó jugar en el Real Madrid

Antonio Valencia jugó con los Gallos Blancos de Querétaro en 2021. El futbolista ecuatoriano llegó al balompié azteca después de haber jugado durante muchos años en un gigante de Europa como el Manchester United. Pero la carrera de Valencia pudo haber sido mucho más grande al punto de rechazar al Real Madrid.

El exfutbolista ecuatoriano recordó que su llegada al Manchester United no fue fácil. En 2009, Antonio Valencia llegó a los “Red Devils” en un momento complejo de la institución por la salida de Cristiano Ronaldo. El exjugador del Villareal y Wigan no fue myy bien aceptado en el club porque era catalogado por los aficionados como el “reemplazo de Cristiano Ronaldo”.

“Él se iba, se marchaba su ídolo y la gente se quedó triste. Llegué yo, que venía de Wigan y fue duro para mí porque la gente no aceptaba eso. Pensaban que yo iba a reemplazar a Cristiano, pero no, yo iba a hacer mi trabajo”, dijo Valencia para Marca.

No obstante, con el pasar del tiempo, Antonio Valencia se fue asentando en el histórico equipo inglés. “Toño” llamó la atención de otros clubes en Europa. El propio exjugador reveló que tuvo una reunión con un directivo del Real Madrid para vestirse de merengue. Sin embargo, la familia de Valencia pujó por permanecer en la estabilidad de Manchester.

“Tuve la oportunidad de fichar por el Real Madrid, de hecho, tuve una reunión con un directivo del club. Me encantaba la idea, pero yo siempre he pensado en mi familia y mi familia tomó la decisión. Me dijeron que estaban contentos en Manchester, que estaban felices, entonces decidimos quedarnos”, recordó.

Antonio Valencia, leyenda del Manchester United

El excapitán de la selección de Ecuador jugó 339 partidos con la camiseta del Manchester United. Con los “Red Devils”, Antonio Valencia marcó 25 goles y concedió 58 asistencias en 25,472 minutos dentro del campo. “Toño” fue dirigido por una leyenda del club como Sir Alex Ferguson. El exdefensor sudamericano tuvo muy buenas palabras para describir su experiencia con el estratega escocés.

“Es un papá, es un papá, pero también cuando tiene que ser duro contigo, lo es. Es un tipo muy ganador, cada vez que íbamos a la cancha era con la mentalidad de ganar. Era un tipo muy ganador y me quedo con eso de Ferguson”, concluyó.

