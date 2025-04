Wendy Guevara se despide de ‘Desiguales’ tras cumplir su etapa en el programa

Wendy Guevara cerró su ciclo en ‘Desiguales’, de Univision, así lo afirmó la propia artista por medio de sus historias de Instagram. Aprovechó la oportunidad para aclarar que no hubo ningún drama ni conflicto con ninguna de sus compañeras.

“Desde el inicio sabíamos que mi participación sería por dos meses y algunos días. Era parte del contrato que firmamos, y ese ciclo ya se cumplió”, explicó la influencer, visiblemente agradecida por la experiencia”, afirmó la estrella de reality.

La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México duró un poco más de dos meses en el show producido por Carlos Mesber. Su participación generó gran simpatía entre sus compañeras y también con la audiencia.

Aunque su salida generó sorpresas, la misma estrella había revelado que en abril saldría del show.

En esa oportunidad expresó: “Me siento espectacular. Mi paso por Univision Televisa ha sido muy bonito, todos me han tratado superbién. Estoy agradecida con las chicas“.

También aprovechó la oportunidad para despejar dudas sobre la relación con sus compañeras: “Es una persona linda y sencilla, y a pesar de que lleva muchos años, ella me da tips, siempre está ahí. No se crean de chismes, obviamente yo no estaría en un lugar donde me traten mal”.

Con esta participación, Guevara continúa dejando en alto a la comunidad trans de América Latina, al ser una de las figuras más reconocidas de la televisión hispana en este momento.

Guevara habla de su paso por ‘Desiguales’

Wendy compartió que su paso por Desiguales fue enriquecedor y que se lleva amistades y aprendizajes valiosos. “Me llevo una familia y unas chicas espectaculares que son un amor, aprendí mucho de todas”, comentó con emoción. Además, anunció que regresará a México, donde ya la esperan nuevos proyectos laborales.

Aunque su salida entristece a muchos fans, Wendy aseguró que se va con el corazón lleno y la promesa de que las puertas de Univision siguen abiertas para ella. “Fue una experiencia maravillosa”, concluyó.

Sin duda, su paso por Desiguales dejó huella, y sus seguidores estarán atentos a los nuevos retos que le esperan en su tierra natal, entre ellos su serie autobiográfica.

Seguir leyendo: