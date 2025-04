Kanye West destapa presunta relación incestuosa con su primo

El nombre del Kanye West vuelve a verse involucrado en controversia tras una impactante revelación en su nuevo tema musical “Cousins”. Y es que en ella, el rapero estadounidense habla abiertamente sobre una relación incestuosa que habría sostenido con su primo cuando ambos eran menores de edad.

De acuerdo con lo dicho por el propio Ye a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), él y su primo solían reunirse para ver revistas para adultos, lo que habría desencadenado una interacción de la que habría decidido hablar por primera vez.

“Pasando el rato con mi primo leyendo revistas sucias, vimos a unos negros besarse y no sabíamos qué significaba esa mi*rda. Entonces empezamos a recrear todo lo que habíamos visto“, relata el ex esposo de Kim Kardashian.

Asimismo, Kanye West menciona que su primo actualmente cumple una condena en prisión por homicidio a una mujer embarazada, evento que habría ocurrido apenas algunos años después de que sus “interacciones” llegaran a su fin.

Kanye West vía X. Crédito: X/ @kanyewest | Cortesía

“Me llamo Ye y le chupé el p*ne a mi primo hasta los 14“, son las palabras con las que el artista concluyó su mensaje.

No pasó mucho tiempo antes de que este lanzamiento y discurso generara una ola de opiniones divididas, pues mientras unos han expresado su preocupación por la salud mental del famoso, otros lo acusan de que el mensaje podría ser una manipulación o un montaje de su parte.

Por su parte, la esposa de West, Bianca Censori, lanzó un críptico mensaje desde sus redes sociales que muchos no tardaron en asociar dicha revelación del rapero: “No todas las cicatrices deben ser expuestas al mundo”. No obstante, hasta el momento ambos famosos han decidido no emitir más comentarios al respecto.

Seguir leyendo:

• Kanye West culpa a Taylor Swift de que no lo llamen para actuar en el Super Bowl

• Kanye West dice que no quería tener hijos con Kim Kardashian

• El padre de Beyoncé reacciona a los comentarios que hizo Kanye West sobre sus nietos