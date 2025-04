Callum Smith dice que no ha recibido oferta para pelea con Benavídez

Callum Smith comentó que no ha recibido ninguna oferta para una posible pelea con David Benavídez, campeón de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En una entrevista con IFL TV, Smith declaró que el enfrentamiento con Benavídez le gusta, pero por los momentos desconoce si el mexoamericano será su próximo oponente.

“Eddie (Hearn) dice que tiene algunas reuniones esta semana y me dirá cuál es el plan. No lo sé (si hay negociaciones). Ambos fuimos campeones en 168 libras al mismo tiempo. Es una pelea que siempre pensé que sucedería en algún momento. Probablemente debería haber sucedido en ese entonces, pero no sucedió. Ahora ambos estamos en 175. Es una pelea que me gusta. Creo que, estilísticamente, también debería ser buena”, dijo.

“Así que veremos si esa es la siguiente opción. Estoy seguro de que será buena. No tengo ni idea. (Eddie Hearn) Cree que (Benavídez) podrían hacerme una oferta de PBC, pero todavía no ha habido ninguna. Así que tendremos que esperar. Ojalá las cosas se pongan en marcha esta semana, independientemente de quién sea. Quiero saber cuándo es la próxima pelea para poder volver al gimnasio. No sé qué pelea me conviene más”, agregó.

Luego de que Dmitry Bivol decidió dejar vacante su cetro del CMB para evitar la pelea obligatoria con David Benavídez, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto y tiene muchos rivales en 175 libras que podría enfrentar.

El Monstruo Mexicano tenía la esperanza de poder negociar la disputa por el campeonato indiscutido de Bivol, pero el jeque árabe Turki Alalshikh declaró que no estaba interesado en llevar a cabo este duelo porque le había prometido a Artur Beterbiev un tercer enfrentamiento contra su compatriota.

Ahora el equipo de Benavídez mencionó que podría defender su título absoluto de las 175 libras del CMB posiblemente contra Callum Smith o Anthony Yarde, quien tiene programada una pelea para el 26 de abril.

David Benavídez se convirtió en campeón mundial tras la renuncia de Bivol. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Callum Smith, de 34 años, viene de vencer a Joshua Butasi el pasado mes de febrero y ganar el campeonato interino de la OMB de las 175 libras. El peleador inglés tiene 31 victorias (22 por nocaut) y dos derrotas.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueceoss. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún re/vés en su carrera como profesional.

