Sabine Moussier confesó que fue víctima de agresión sexual en una telenovela

Sabine Moussier, actriz reconocida por su participación en historias como “Las tontas no van al cielo” y “La Madrastra”, conmovió al público tras hacer una desgarradora confesión sobre el episodio de agresión sexual que vivió a manos de un compañero de escena. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En un encuentro reciente con la prensa, la ex integrante de “La Casa de los Famosos México” reveló que el desafortunado incidente ocurrió durante la grabación de una escena de cama, a manos del actor con el que compartía créditos.

“Simplemente estaba en una escena, y era una escena de cama, y lo que este actor decidió hacer fue tomar mi mano, se quitó la pijama, los chones, y ponérmela ahí“, explicó sin revelar el nombre del histrión que la habría hecho pasar este mal rato.

De acuerdo con Sabine Moussier, este hecho la paralizó y no reaccionó de la manera en que le hubiera gustado: alzando la voz en contra de su agresor.

“En otro momento sé, tengo clarísimo, que hubiera reaccionado, que hubiera levantado la cobija, y frente a todas las cámaras lo hubiera expuesto, lamentablemente me quedé petrificada, no supe hacer nada”, contó la famosa. “Salí y me puse a llorar, pedí que no me pusieran más escenas de sexo ni de besos con esa persona y fue lo único que pude hacer“.

Sin revelar más detalles sobre el proyecto o la persona detrás del incidente, la villana de telenovelas aclaró que recibió disculpas por parte del actor y la producción; no obstante, no emitió algún tipo de denuncia.

Para finalizar, lamentó que no se trate de un caso aislado, pues miles de personas se enfrentan a este tipo de agresiones y no las denuncian por miedo a las consecuencias que podría traer consigo.

“Esto es una cosa que sucede en todos los ámbitos laborales, no quiero decir que solamente suceda con los actores, creo que sucede en el mundo entero, creo que tenemos que levantar la voz (…) Tampoco quiero que otra persona sufra por lo mismo y es una decisión que me cuesta mucho trabajo… no sé si algún día vaya a pasar”, respondió al ser cuestionada si estaría dispuesta a revelar la identidad del histrión que la agredió.

