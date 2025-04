Justin Bieber protagoniza nuevo encontronazo con los paparazzi

El cantante Justin Bieber ha evidenciado de forma contundente el acoso mediático que vive diariamente a manos de los paparazzi. Para ello colocó un video en el que mostró su perspectiva de cómo los fotógrafos lo acaparan en cada una de sus salidas, sin respetar su espacio o peticiones de no tomarle fotografías, haciendo un llamado a que la situación pare de manera definitiva.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el intérprete de temas como “Baby” y “Sorry” colocó una grabación en la que se le puede ver a un grupo de fotógrafos que lo esperaba a la salida de Soho House en West Hollywood y que capturaba imágenes sin parar mientras él ingresaba a su automóvil.

“Vean a estos chicos, véanlos“, se escucha decir a Justin Bieber mientras su equipo de seguridad lo resguarda de los flashes de las cámaras. El artista canadiense acompañó su publicación con la leyenda: “Esto tiene que parar”.

Esta no es la primera vez durante las últimas semanas que Justin Bieber expresa su descontento con el acoso mediático del que ha sido blanco desde el despegue de su fama internacional. Recordemos que hace tan solo unos días lanzó un mensaje en donde afirmó que si bien está harto de la situación no se dejará amedrentar.

“Todos me dicen que me mude de Los Ángeles. ¿Creen que van a acosarme hasta que me vaya del lugar donde se necesita más mi influencia? ¿Cómo podremos lograr un cambio si nos escapamos de la oscuridad?“, reflexionó en un mensaje colocado desde su perfil en Instagram.

Esta narrativa no es nada nueva para el famoso de 31 años, quien en 2014 vivió un percance luego de que su vehículo fue impactado por un fotógrafo. En ese entonces, Bieber pidió un alto a esta conducta desde su cuenta de Twitter, ahora conocido como X.

“Debería haber leyes contra lo que acaba de su ceder. Deberíamos haber aprendido de la muerte de la princesa Diana”, sentenció en su momento.

