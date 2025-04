Ela Velden planea vender ropa en un puesto de mercado, a pesar de su éxito como actriz

Ela Velden sorprendió a propios y extraños al declarar que prefiere no gastar grandes cantidades de dinero en ropa de marca, y le es mejor comprar comida para sus mascotas. Además, no descarta la idea de poner un puesto de ropa en algún mercado.

La actriz mexicana comentó que compra su ropa en lugares donde los precios son muy accesibles: “Yo soy esa persona que va y compra en los mercados; incluso tengo cosas del súper. La verdad, las cosas de marca, o son porque me las regalan o me las prestan, pero no es algo que yo quiera ir y gastar mi dinero en eso”.

La mexicana también dijo que después de enterarse que muchas marcas caras son facturadas en China, ahora tiene como prioridad usar cosas de su país, y así lo hará en un próximo viaje al extranjero: “Ahora que me voy a ir a Francia, dije: ‘No, toda mi maleta tiene que ir de consumo local'”.

Velden, de 32 años, se mostró orgullosa de tener entre su guardarropa prendas “de paca”, y aprovechó su encuentro con periodistas para exponer sus planes de vender su ropa en un mercado, para donar las ganancias: “Yo tengo mucha ropa, porque soy un poquito fast fashion, y compré muchas cosas, y hay veces que ya no te caben tantas. Quiero donarlo y armar un puesto en un mercado. ¿Por qué no? Hacer como un meet and greet y estar yo ahí, y tomarnos unos refresquitos”.

Respecto a cómo sería la mercancía que ofrecería en el puesto, Velden comentó: “Cosas que a lo mejor nunca he usado, a lo mejor no son high fashion, pero son cosas de buena marca y de buena calidad”.

Ela tiene muy claro cuáles son sus prioridades a la hora de repartir su sueldo: “Me parece que me conviene más pagar la renta, pagar la luz, pagar el gas, la gasolina, que andar gastando en cosas que son efímeras, ¿no? Que no se quedan para siempre. O sea, una bolsa no es como que te va hacer la vida, a lo mejor un instante de felicidad o de presunción y ya. ¿Qué más?”

Por último, la bella actriz aseguró que prefiere invertir en la comida de sus mascotas Top y Galo, quienes por cuestiones de salud necesitan comida especial, la cual no es barata: “Tengo un perrito y un gatito, pero resulta que son bien pickies (quisquillosos), y entonces el gatito consume las croquetas hidrolizadas porque tiene malo el estómago, y entonces son carísimas”. Lo anterior, incluso la ha llevado a cuestionarse sobre una futura maternidad: “Y entonces digo yo: ‘¿Cuándo voy a tener hijos? ¿Sí tendré o no?’ Porque apenas puedo con mi gatito y mi perrito”.

