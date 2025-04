Selena Gomez dice estar orgullosa de haber grabado su EP en español “Revelación”

El 24 de abril se llevó a cabo el evento “2025 Latin Women In Music”, organizado por la revista Billboard, al que acudieron muchas famosas cantantes. Selena Gomez fue nombrada Mujer del Año, y aunque no estuvo presente en Telemundo Center de Miami, sí envió un video en el que agradeció el reconocimiento.

En su discurso, Gomez, de 32 años, se mostró orgullosa de sus raíces latinas y de grabar música en español: “Lanzar mi EP Revelación fue uno de los momentos de mayor orgullo en mi carrera, simplemente porque sentí que estaba creando música para algo que quería transmitir a mi herencia, a mi familia y a mí misma. No sólo me dio otra oportunidad de destacar mi cultura, sino que también sabía que mi abuela se sentiría muy orgullosa”.

Selena también agradeció que haya este tipo de premiaciones para artistas de diversas culturas: “Esto significa mucho para mí como latina. He trabajado la mayor parte de mi vida, y ser vista, apoyada y celebrada por mujeres que comparten nuestras raíces es realmente muy poderoso. De pequeña, estaba sumamente orgullosa de mi herencia mexicana. No veía a muchas mujeres como yo en el centro de la historia ni en el escenario, y era algo inusual. Nuestras historias, nuestras voces y nuestras culturas merecen ser celebradas”.

La cantante se disculpó por no haber podido estar en la ceremonia, debido a que se encuentra en Nueva York trabajando en la nueva temporada de la serie “Only Murders In The Building”, que protagoniza y produce. En sus agradecimientos no podía faltar uno dirigido a sus millones de fans: “Nunca me cansaré de decirles: es gracias a ustedes que puedo hacer lo que amo. Y gracias a todos por apoyarme durante todos estos años. Gracias de corazón. Los quiero a todos, los amo”.

Lanzado hace cuatro años, el EP Revelación llegó al número 22 de la lista Billboard 200 y contiene seis canciones en español. El más reciente álbum de Selena, I Said I Love You First, grabado junto con su novio Benny Blanco, incluye un track titulado “Ojos Tristes”, en colaboración con el grupo The Marías y que llegó hace algunas semanas al primer lugar de la lista de canciones latinas de esa revista.

