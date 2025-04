Latinas in Tech Summit 2025: un espacio para impulsar el futuro de las latinas en tecnología

El Hilton San Francisco Union Square será la sede del Latinas in Tech Summit 2025, del 28 al 30 de mayo de 2025. El evento más grande del año para mujeres latinas y aliados del mundo tecnológico. Con más de 1,500 asistentes y más de 80 ponentes confirmados, esta novena edición llega con tres días llenos de charlas, talleres y actividades diseñadas para impulsar carreras, abrir puertas y generar conexiones valiosas.

La cumbre de este año tiene un objetivo claro: preparar a las profesionales para enfrentar los desafíos actuales del sector, especialmente ante la rápida expansión de la inteligencia artificial. Y lo hace a través de un enfoque práctico que incluye espacios para aprender, conversar y crecer profesionalmente.

Un evento enfocado en lo que realmente importa

La edición 2025 se basa en cuatro temas principales que marcan la agenda del encuentro: innovación tecnológica, educación financiera, desarrollo profesional y salud. Estos ejes fueron seleccionados porque reflejan las principales preocupaciones y oportunidades para quienes buscan avanzar en sus carreras dentro del mundo tech.

La inteligencia artificial, por ejemplo, será uno de los temas más discutidos. Según los organizadores, se espera que alrededor del 40% de los trabajos en el mundo se vean transformados por la IA. Sin embargo, las mujeres están adoptando estas herramientas a un ritmo 25% menor que los hombres. Esta diferencia podría dejar a muchas fuera de las oportunidades que vienen, y por eso el evento pone foco en cerrar esa brecha.

Nikki Barua, directora ejecutiva interina de Latinas in Tech, lo explicó así: “Estamos creando un espacio para activar el potencial de las personas a través de talleres interactivos y conversaciones con impacto. Queremos que cada sesión ayude a impulsar la industria y a abrir nuevas puertas para quienes vienen creciendo en este sector”.

¿Qué se va a hablar durante los tres días?

El programa de la cumbre está diseñado para ofrecer contenido relevante y útil en el contexto actual. Algunos de los temas que se abordarán en conferencias y paneles son:

Cómo adaptar el desarrollo profesional a la era de la inteligencia artificial .



. Ciberseguridad en un entorno en constante cambio .



. Educación financiera y autonomía económica .



. Cómo cuidar la salud mental en una industria de alta exigencia.



Además de estos ejes, también habrá sesiones orientadas al liderazgo, emprendimiento y herramientas prácticas para quienes buscan dar el siguiente paso en sus carreras. Entre las ponentes principales se encuentran Diane Gonzalez, vicepresidenta de Automatización de Finanzas Tecnológicas en Amazon, y Claudia Romo Edelman, fundadora de la Fundación We Are All Human, quienes compartirán sus experiencias personales y profesionales con las asistentes.

Reconocer el trabajo que hace la diferencia

Durante la cumbre también se entregarán los LiT Awards, premios que buscan destacar a personas y organizaciones latinas que están dejando huella en la industria tecnológica. Estos reconocimientos son una oportunidad para visibilizar historias de impacto y mostrar el camino que otros pueden seguir.

Este tipo de iniciativas cobran especial relevancia si se considera que las mujeres latinas tienen una tasa de participación laboral del 69%, y que entre 2020 y 2030, los hispanos representarán el 78% del crecimiento neto de la fuerza laboral en Estados Unidos. Frente a un panorama donde la inteligencia artificial está cambiando todo, reducir la brecha de habilidades es más urgente que nunca.

