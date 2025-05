Devin Haney menciona por qué eligió a José Ramírez

Devin Haney mencionó que la razón por la que eligió a José Ramírez para su regreso al ring este viernes 2 de mayo fue porque le interesan hacer peleas reales con boxeadores que lo animen.

En la conferencia de prensa final antes del duelo, Haney dejó claro que no le interesa enfrentarse a peleadores fáciles porque no es su estilo y Ramírez es un rival que lo pondrá a prueba.

“Ese es el tipo de peleador que soy, el tipo de persona que soy. No me interesa pelear con Josh Padley ni nada por el estilo. Me interesan las peleas reales. En su defensa, era un reemplazo, pero solo digo: quiero peleas que me animen. Ramírez es el tipo de peleador que me anima”, dijo.

José Ramírez es un oponente peligroso para Devin Haney. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy | Cortesía

Según los expertos y conocedores del deporte, Devin Haney no la tendrá fácil ante el duro José Ramírez, pero creen que si llega mentalmente preparado tras lo sucedido con García, The Dream ganará el combate.

Haney fue derribado tres veces por el gancho izquierdo de Ryan García y terminó perdiendo por decisión mayoritaria en su última pelea en abril del 2024. La aplastante victoria de King Ry -que después fue cambiada a No Contest por dopaje- sobre The Dream hizo dudar a los fanáticos sobre sus habilidades sobre el ring y si podría volver después de esto.

En la conferencia de prensa en Los Angeles, José Ramírez aseguró que después de lo que le hizo el californiano a Haney, es su deber probarle la barbilla para intentar derrotarlo de un solo golpe.

En cambio, Ramírez viene de perder en una reñida pelea ante Arnold Barboza por decisión unánime en el Riad en noviembre pasado y quiere arruinar los planes de revancha de Haney con King Ry en la cartelera del 2 de mayo.

Devin Haney y José Ramírez estarán presentes en la cartelera de Times Square en Nueva York. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy | Cortesía

Recordemos que Devin Haney y Ryan García acordaron enfrentarse en octubre, pero primero deben pelear y vencer a Ramírez y Rolly Romero, respectivamente, para que el segundo duelo pueda suceder.

Devin Haney, de 24 años, perdió su invicto ante Ryan García en su segunda actuación en la división, pero tras el dopaje del californiano la pelea quedó sin decisión. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.

Por su parte, José Ramírez, de 32 años, es excampeón de 140 libras y quiere volver a la senda del triunfo ante Haney. El boxeador estadounidense tiene marca de 29 triunfos, 18 por la vía rápida, y 2 reveses.

