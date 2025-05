Raphael habló por primera vez sobre su linfoma cerebral: “Si digo que no me asusté, estoy mintiendo”

A casi cinco meses de su hospitalización, Raphael asegura que los recuerdos de ese momento son confusos. En ese momento, tras sentirse mal y presentar dificultades en el habla, el cantante español fue llevado de emergencia al hospital, donde tras varios días fue diagnosticado con un linfoma cerebral.

Ahora, tras meses de recuperación, el cantante de “Desde aquel día” contó en una entrevista con EFE cómo vivió –o lo que recuerda– de aquel difícil momento.

“Si te lo digo (que no me asusté) estoy mintiendo, pero si te digo que he estado asustado, pues tampoco”, dijo Raphael, de 81 años.

Aunque no se asustó, tampoco estaba indiferente a la situación que estaba atravesando. El cantante optó por una actitud más pragmática y enfocarse en lo que se podía hacer.

“No puedo jugar a que no me importó (el diagnóstico). Es otro sentimiento, es que acepto lo que me está pasando, un ‘póngale remedio’ (…) Los médicos siempre dicen que soy un enfermo que pone mucho de su parte”, contó.

El cantante, quien hace poco anunció su regreso a los escenarios, aseguró que su salud está muy bien y que cuenta con la autorización de los médicos para retomar su agenda de shows.

“Yo no me muevo si a ellos no les gusta la cuestión, porque esto es muy serio”, aseguró. “Voy a tratar de ahora en adelante de dar un concierto por semana. Lo que no quiero es pegarme giras sin sentido. Voy a ir a todos lados, pero voy y me vuelvo”, indicó.

¿Qué le pasó a Raphael?

En diciembre del año pasado, Raphael empezó a sentirse mal mientras grababa un programa especial de televisión navideño en un teatro de Madrid.

Preocupados, su equipo decidió detener la grabación y llamar a una ambulancia por temor a un posible accidente cerebrovascular. Pese a su malestar, el cantante logró llegar caminando a la ambulancia que lo trasladó al Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid.

Tras llegar al hospital y ser sometido a varias pruebas, la esposa del cantante Natalia Figueroa aseguró que el cantante de 81 años se encontraba bien pero pasaría unos días en el hospital.

Al poco tiempo, tras una serie de exámenes médicos, se supo que Raphael había sido diagnosticado con un linfoma cerebral primario.

En ese momento, el informe médico, compartido por EFE, reveló la presencia de dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo, responsables de los síntomas neurológicos que presentó el artista.

