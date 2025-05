Inter vs. Barcelona en vivo, hoy: dónde ver y horario del partido por la Champions en Estados Unidos

El Stadio Giuseppe Meazza será el escenario del partido de vuelta entre el Inter de Milan y el Fc Barcelona. El ganador de esta serie obtendrá su boleto a la final de la Champions 2025. La serie marcha 3-3 y el gol visitante no tendrá un valor adicional.

Después del partido de ida, ambos conjuntos ganaron sus respectivos compromisos por sus torneos locales. El Inter venció 1-0 al Hellas Verona y el Barcelona hizo lo propio 1-2 contra el Real Valladolid.

Este será el encuentro número 18 entre estos dos equipos por la Champions. Este partido es el cuarto encuentro que más antecedentes tiene, solo por detrás del Bayern vs. Real Madrid (28), Juventus vs. Real Madrid (21) y el Inter vs. Real Madrid (19).

Este es un duelo que llena de optimismo al conjunto italiano. De las últimas seis visitas del Barcelona al Stadio Giuseppe Meazza, los catalanes solo han podido obtener una victoria (2-1 en diciembre de 2019). El balance es de una victoria, tres empates y una derrota.

Con los tres goles en el partido de ida, el FC Barcelona volvió a dar una muestra de su poder ofensivo en esta temporada. Solo cuatro equipos han marcado más de 40 goles en una temporada de la Champions: Real Madrid, Liverpool, Bayern Munich y el conjunto catalán en dos ocasiones.

Bajo la denominación de UEFA Champions League, el Inter de Milán buscará jugar su tercera final de su historia (2010 y 2023). Por su parte, el FC Barcelona está muy cerca de su sexta final de su historia (1994, 2006, 2009, 2011 y 2015).

Horario y dónde ver el partido entre el Inter de Milán y el FC Barcelona

Horario en Estados Unidos: 15:00 horas ET / 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Paramount+, fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, CBS, TUDN USA, Univision y SiriusXM FC.

Alineación probable del Inter de Milan

Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi y Thuram.

Alineación probable del FC Barcelona

Szczęsny; Eric García, Ronald Araujo, Cubarsí, Iñigo Martínez; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; y Ferran Torres.

