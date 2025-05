Pablo Montero cuenta su verdad tras ser acusado de violentar a influencer

El cantante mexicano Pablo Montero, quien hace unos día estuvo en la mira por las fuertes acusaciones que la influencer Elda María realizó en su contra luego de que lo que lo acusara de presunta violencia porque ella y otra mujer se negaron a tener relaciones con él, ya rompió el silencio y contó su verdad sobre la forma en que conoció a la ex de Rafa Mercadante.

El intérprete habló con el programa ‘Ventaneando’ sobre su más reciente escándalo, el cual quedará en eso, pues la parte acusadora ya admitió que no sucedió nada de lo que relató y que reaccionó de esa manera impulsada por los celos.

Durante la conversación que tuvo con el programa encabezado por Pati Chapoy, Montero compartió cómo conoció a Elda María.

“Nos conocimos en un lugar que estábamos en Cancún. Esto es lo que tengo que decir, no puedo decir más por respeto a ella”, reveló Pablo Montero, quien asegura que no tiene nada de que avergonzarse.

“Yo no tenía de nada de qué avergonzarme y esta vez se salió de control por lo que se dijo y todo el mundo inventó su historia. Yo decía es que no puede ser posible que estén diciendo eso, cuando no procede, ni existe”, relató el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo.

A continuación se mostró agradecido de que Elda María se haya retractado de sus acusaciones y adelantó que no procederá en su contra por el daño moral que le causó.

“Se le agradece mucho que haya reconocido y que haya dicho la verdad. Yo me enfoco mejor, ni soy rencoroso. Nunca le deseo el mal a nadie. Yo dije: ‘No voy a hablar mal de nadie, menos de una mujer’ y esa es mi forma de ser. Y bueno, pues ya estoy acostumbrado a estas cosas”, concluyó en la conversación que tuvo con la emisión.

Las declaraciones de Pablo Montero se dan días después de que su denunciante recurriera a Instagram Stories para retractarse de sus afirmaciones.

“Hola. Quiero expresar lo que en este momento siento con todo lo ocurrido y lo que se ha dicho de mí y sobre Pablo Montero. En realidad, cuando uno está molesto, por celos hablas muchas cosas sin pensar. Y la verdad es que Pablo siempre se portó lindo conmigo. Ya cualquier persona que quiera opinar del tema, está de más. La verdad quiero cerrar este capítulo en mi vida de esta manera y quedarme con todo lo bueno que viví con él”, se lee en el texto que publicó en su momento sobre lo que en realidad hubo entre ellos y que no fue como ella lo retrató en un inicio.

Sigue leyendo:

Laura Flores sale en defensa de Pablo Montero

Pablo Montero responde a las acusaciones de agresión de la influencer Elda María

Pablo Montero enfrentará a la justicia tras agredir físicamente a Enrique Madrid

Pablo Montero agrede a un compañero en “Perfume de Gardenia” y pide disculpas