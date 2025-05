Christian Nodal revela que Ángela Aguilar lo hizo llorar con su nuevo tema musical

El cantante mexicano Christian Nodal, de 26 años y quien está casado con Ángela Aguilar, compartió en entrevista su sentir tras el lanzamiento de ‘El Equivocado’, el nuevo tema musical de su pareja y que estaría dedicado a él.

En una conversación que tuvo con el programa ‘Ventaneando’, el famoso intérprete dio sus impresiones sobe la letra y el video musical del que él también forma parte, al asegurar que de solo sentirla se le salieron las lágrimas.

“Cuando me mostró la canción de ‘El Equivocado’ a mí, me tocó profundamente el corazón. Ese video me sacó las lágrimas”, se sinceró el intérprete de ‘Botella tras Botella’ en un fragmento de su conversación.

La emisión de TV Azteca aprovechó su encuentro para preguntarle abiertamente a Christian si la canción tenía dedicatoria especial para él, a lo que él respondió a su manera.

“Me quedó el saco, entonces me lo puse. Salió muy hermoso y yo me siento muy, muy feliz”, detalló

En la misma plática compartió el gran orgullo que siente por su esposa y todo lo que ha conseguido con el pasar de los años, pues ya no es para nada la niña que conocimos.

“Yo estoy muy emocionado por Ángela. Me siento muy orgulloso de ella. El álbum que hizo, lo hizo ella solita y también desde un lado mucho más maduro, desde un lado donde creo que van a poder sentirla”, dijo en relación a ‘Nadie se va como llegó’, nombre con el que Ángela tituló su próximo disco, el cual saldrá a la luz el próximo 22 de mayo.

‘El Equivocado’ salió a la luz el pasado 2 de mayo y tan solo en YouTube ya acumula más de 3 millones de reproducciones.

