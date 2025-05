La Liga MX aplicará el plan “Cero Violencia” en los estadios para la liguilla

La Liga MX no quiere que en los juegos de la liguilla se vuelvan a presentar hechos violentos como ha acontecido en el estadio de los Rayados de Monterrey después de aquella derrota con el Pachuca en el inicio de play in en su estadio BBVA y por eso ha implementado el programa “Cero Violencia”.

Esto representará que cada uno de los ocho equipos que participarán en los juegos finales como son Toluca, América, Cruz Azul, Tigres, Necaxa, León, Pachuca y Monterrey, deban contratar más elementos de seguridad para tratar de preservar el orden dentro de los escenarios donde están programados los encuentros de las finales.

La seguridad es la prioridad. Recuerda seguir las indicaciones de las autoridades en todo momento.#LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/n2zehwmQQ1 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 7, 2025

Inclusive se les ha sugerido que se contrate más del 50 ciento de elementos extras para cuidar el orden en los juegos finales y en donde la adrenalina estará a flor de piel con los cruces que ha programado la propia clasificación general, como el Toluca vs. Monterrey, América vs. Pachuca, Cruz Azul vs. León y Tigres vs. Necaxa.

Por tal motivo, los operativos de seguridad en los estadios Nemesio Diez, Ciudad de los Deportes, Olímpico Universitario, Universitario, Victoria, Nou Camp, Hidalgo y BBVA, donde se desarrollarán entre miércoles, jueves, sábado y domingo, los octavos de final.

Para no ir más lejos, este miércoles en el Estadio Hidalgo en el duelo entre Pachuca vs. América a las 21:10 horas se ha implementado el siguiente dispositivo: presencia de más de 600 elementos de seguridad y servicios de emergencia, además de un equipo designado para la lectura del FAN ID, reforzando así los filtros de ingreso y la trazabilidad de los asistentes.

Mientras que en el Estadio BBVA, donde Rayados de Monterrey enfrenta a Toluca a las 19:00 horas, se desplegarán más de 1,300 elementos entre seguridad pública, privada, protección civil y servicios médicos. Además, 150 personas estarán encargadas de verificar el FAN ID, una medida clave para el control de acceso y la identificación de los asistentes.

Lo cierto es que la Liga MX llevará al pie de la letra el dispositivo “Cero Violencia” en donde no habrá tolerancia hacia cualquier acto que contravenga los lineamientos de seguridad establecidos. Asimismo, se informó que no se permitirá el acceso a los grupos de animación de los equipos visitantes en ambos encuentros, como medida preventiva.

La Liga MX quiere demostrar que el aficionado les importa demasiado y que no todo es hacer dinero y dinero, sino que exista el proyecto integral hacia el aficionado promoviendo entornos seguros y familiares en sus eventos deportivos, impulsando una cultura de respeto, convivencia y responsabilidad dentro y fuera de los estadios.

