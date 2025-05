América salió ileso de Pachuca en un polémico y reñido empate: 0-0

El América para bien o para mal no se podía ir sin polémica de un partido de liguilla del fútbol de México y ahora no fue la excepción al salir sin daños de su peligrosa visita a Pachuca con un empate 0-0 que parece darle la ventaja, no obstante que ahora parecieron ser víctimas del arbitraje.

Así es, el cuadro americanista se fue del estadio Hidalgo con la idea clara de que una jugada del portero Carlos Moreno en la primera mitad debió ser expulsión en una entrada sin balón y con fuerza excesiva sobre el capitán de las Águilas Henry Martín, que a simple vista merecía claramente la tarjeta roja.

¡Se desata la polémica! Le quitan la tarjeta roja a Moreno#NuestraLiguilla pic.twitter.com/0krqPfYazG — TUDN USA (@TUDNUSA) May 8, 2025

Pero el árbitro Jesús Rafael López decidió retractarse de la tarjeta roja inicial y a simple vista que marcó por la entrada de pocos amigos del guardameta de los Tuzos sobre Martín, pero después de revisar el Sistema de Revisión de Video (VAR por sus siglas en inglés) detectó que el capitán de las Águilas partió en la jugada de fuera de lugar.

Fue entonces que decidió apostar por la posición ilegal del americanista y guardar la tarjeta roja que había sido directa sobre el guardameta de los Tuzos. Una decisión muy polémica que solo avivó la llama de la tensión entre ambos equipos debido a la decisión de la FIFA de excluir al hermano de los Tuzos, los Esmeraldas de León del Mundial de Clubes.

Por esa poderosa, pero simple decisión el juego tomó tintes de importancia inusitada, pues los líos del escritorio entre los empresarios Jesús Martínez de Grupo Pachuca y Emilio Azcárraga de Grupo Televisa, a quien extraoficialmente señalan de mover sus influencias en la FIFA para expulsar al León de la competencia y organizar un duelo eliminatorio entre las Águilas y el LAFC.

Triple oportunidad de América que no concreta pic.twitter.com/00q6IdGbnz — TUDN USA (@TUDNUSA) May 8, 2025

Obviamente esta decisión traspasó los límites de la supuesta sociedad de todos los clubes que integran la Liga MX, pero como en el amor y en la guerra todo se vale, pues todo mundo manejó que Pachuca vengaría en la cancha a los Esmeraldas, pero en los hechos el América debió ser quien saliera mejor librado y sobre todo con la victoria.

La realidad es que Pachuca apostó poco por su suerte y jamás se pudo encontrar en la cancha, al grado de que Oussama Idrissi y Salomón Rondón, los hombres más peligrosos del Pachuca estuvieron desasociados y fueron víctimas de la zaga del América.

Bajo ese criterio, América fue más equipo e inclusive no solo debieron quedarse con un hombre de más en el terreno de juego, sino que al minuto 82 no pudieron resolver una serie de tres disparos que por poco vencen la meta de los hidalguenses.

Pero eso fue todo, después de que Alejandro Zendejas y Rodrigo Aguirre no atinaron a meter el esférico con una portería a su merced, estaba claro que el empate sin goles sería el vehículo para poder conseguir el pase a la siguiente fase en su camino por el tetracampeonato.

