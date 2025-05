Vaquero Navarrete sobre revancha con Berinchyk: “Me encantaría”

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, campeón de peso junior ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), aseguró que le encantaría la revancha con Denys Berinchyk para vengar la derrota que sufrió en mayo del 2024.

En una entrevista exclusiva con La Opinión, el Vaquero Navarrete declaró que está abierto a esta pelea en las 135 libras, pero destacó que por los momentos está concentrado en Charly Suárez, su oponente de este fin de semana.

“Pues sí, yo creo que sí. Obviamente, siempre como mexicanos tenemos ese ego de no dejarnos con nadie. Todos siempre queremos terminar siendo vencedores. Y obviamente con Berinchyk obtuvimos nuestra derrota número 2. La verdad yo creo que si se llega a dar la oportunidad, pues sí, yo encantado de pelearle“, dijo.

Denys Berinchyk posa con su cinturón de la OMB y el sombrero que le regaló “Vaquero” Navarrete tras la pelea en San Diego. Crédito: Top Rank | Cortesía

“Sin embargo, pues te digo, hay un plan trazado o hay algo que normalmente pues todos decidimos. No solamente depende de mí, entonces mientras se acomoden las cosas y llegue a suceder, yo no tengo más ningún problema, yo me encantaría pelearle”, agregó.

En la primera pelea, el Vaquero Navarrete buscaba convertirse en tetracampeón, pero no se vio cómodo con el estilo de Denys Berinchyk, quien hizo que el mexicano fallara muchos golpes por su gran movilidad sobre el ring y contragolpe preciso. Al final los jueces le dieron la victoria al ucraniano (116-112, 115-113 y 116-112) y se quedó con el título vacante de peso ligero de la OMB.

Antes de pensar en el ucraniano, el Vaquero Navarrete primero deberá defender por cuarta vez su cetro de peso ligero júnior de la OMB contra Charly Suárez este sábado 10 de mayo, en la Pechanga Arena de San Diego, y espera salir airoso para seguir aumentando su legado.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 30 años, defendió con éxito su campeonato de peso superpluma de la OMB. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 40 triunfos, (32 por nocaut) dos derrotas y un empate.

Por su parte, Denys Berinchyk, de 35 años, perdió el cinturón de la OMB de peso ligero tras caer contra Keyshawn Davis el pasado mes de febrero. El ucraniano tiene marca de 19 victorias (nueve por la vía rápida) y un revés como profesional.

Sigue leyendo:

· Vaquero Navarrete cree que pelea con Suárez puede terminar en nocaut

· Vaquero Navarrete defenderá por cuarta vez su título mundial en mayo

· Leigh Wood reta al Vaquero Navarrete: “Tengo el poder de detenerlo”