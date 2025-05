Confían en que Rayados de Monterrey le ganará al Inter de Milan

Rayados de Monterrey ha tenido problemas en esta temporada. El rendimiento del conjunto de Martín Demichelis no ha sido el esperado en la Concachampions y en el Clausura 2025. A pesar de ello, los analistas mexicanos ven al club con posibilidades de vencer al Inter de Milan en el Mundial de Clubes 2025.

El conjunto azteca quedó emparejado en el Grupo E de la primera fase del torneo. Rayados de Monterrey compartirá sector con River Plate, Urawa Red Diamonds y el Inter de Milan, reciente finalista de la UEFA Champions League.

El conjunto italiano viene de derrotar al FC Barcelona en las semifinales de la Champions. El Inter de Milan está a un paso de ser el mejor club de Europa de la temporada. A pesar de ello, desde México no ven invencible al conjunto italiano.

“Ayer vi todas las debilidades del Inter de Milán y les voy a decir, yo creo que el Monterrey le puede ganar (…) Tiene un montón de debilidades el Inter de Milan. Con nuestro ataque poderoso con Berte, Lucas Ocampos, Tecatito, Oliver Torres (…) Los tres centrales que vi ayer del inter, son malísimos“, dijo el periodista Willie González para RG La Deportiva.

Del Mismo modo, Luis Fernando Ibarra se atrevió un poco más en su predicción sobre el conjunto regio. Ibarra considera que Rayados de Monterrey goleará al Inter de Milan, hará lo propio con River Plate y tendrá más dificultades para superar al Urawa Red Diamonds.

“Rara vez me he equivocado. Le vamos a meter tres al Inter de Milán, cuatro al River Plate y empataremos con el Urawa. Lamine Yamal no es Sergio Canales. Canales tiene toda la experiencia del mundo. Yamal es un chico de 17 años”, dijo Ibarra para Multimedios Deportes.

Calendario de Monterrey

La travesía de Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes 2025 iniciará el martes 17 de junio. El conjunto azteca se enfrentará al Inter. El sábado 21 de junio jugará ante River Plate y 4 días más tarde se medirá al Urawa Red Diamonds. Todos los partidos de Rayados serán en el Estadio Rose Bowl de Los Angeles.

