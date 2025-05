¿Por qué Sofía Vergara tuvo miedo de actuar junto a Karol G en Griselda?

Antes de trabajar juntas en la miniserie de Netflix Griselda, Sofía Vergada confesó que tenia miento de actuar junto a la cantante Karol G.

En una reciente entrevista con Infobae, la actriz colombiana contó cómo se sintió al conocer a la cantante de “Si antes te hubiera conocido” en el set de grabación.

“Yo no la conocía, la conocí en el set, me dio un poquito de susto porque, bueno, Griselda era mi bebé”, contó Vergara.

“Me daba un poquito de miedo porque Karol G no era actriz, entonces eso siempre da miedo, que le traigan a uno a alguien a un set por las razones que no deben de ser. Entonces, me dio miedo cuando la conocí”, agregó.

Su temor duró poco, pues al ver a la cantante frente a las cámaras hizo que se diera cuenta del gran talento actoral que tenía Karol G.

“Fue una sorpresa maravillosa, superprofesional, superlinda y superespecial conmigo”, aseguró.

Vergara contó que quedó gratamente sorprendida con el trabajo de Karol G y con el resultado con el resultado final de la serie.

“Hizo un trabajo espectacular. Yo creo que más nunca le voy a tener miedo a que me digan: ‘Oh, vamos a poner a una cantante famosa de actriz’, porque, la verdad, se la comió”, dijo.

En 2024, Karol G y Sofía Vergara actuaron juntas en la miniserie de Netflix Griselda, que cuenta la historia de la temida narcotraficante colombiana Griselda Blanco.

Para interpretar a Griselda, Sofía se sometió a horas de maquillaje y peinado para verse cómo la narcotraficante. Incluso, cambió su postura y forma de caminar a tal punto que se lesionó.

El año pasado, Griselda fue el programa de televisión más buscado del año en EE UU, por encima de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV o Baby Reindeer.

