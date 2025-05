Hay cada vez más trabajadores que se dejan menos del abuso laboral: esto puedes hacer

Cada vez más empleados están diciendo “basta” ante el abuso laboral. El bienestar emocional se ha convertido en una prioridad, y muchos trabajadores, especialmente los más jóvenes, están trazando límites claros para proteger su salud mental. Así se refleja entre algunos testimonios y comentarios de los expertos en derecho laboral en los Estados Unidos.

En un reportaje de CBS News, se encuentran diferentes historias de trabajadores que han optado por la salud mental en su fuente de trabajo por encima incluso de sus ingresos. Tal es el caso de Lisa Grouette, una fotógrafa que soportó una década de gritos, amenazas e insultos en una agencia de seguros, hasta que renunció. Aunque temía no conseguir otro empleo, dejó su anterior trabajo para aceptar un puesto menos remunerado pero emocionalmente saludable.

“No puedes ponerle precio”, comentó. “Fueron los mejores $400 dólares al mes que he invertido. Valieron cada centavo”, haciendo la referencia a la diferencia entre la paga anterior y la actual.

La normalización de ambientes tóxicos está perdiendo terreno. La creciente conciencia sobre la salud mental ha impulsado nuevas formas de hablar y actuar frente al abuso en el trabajo.

“Ahora estamos desarrollando lenguaje para identificar lugares tóxicos”, explicó Jennifer Tosti-Kharas, profesora de comportamiento organizacional en Babson College.

No se trata de evitar cualquier conflicto. Los desacuerdos son parte natural de cualquier entorno laboral. Pero el abuso constante y estructural es otra cosa.

“¿Qué hace que algo sea tóxico? Es más generalizado, más constante en el tiempo”, señala Tosti-Kharas. “Quizás hayas intentado manejar la situación y no haya mejorado… Está muy arraigado”.

Hay formas sutiles de toxicidad también. El sarcasmo constante, las críticas indirectas o ser ignorado sistemáticamente por un jefe también son señales de alerta. Detectar estos patrones a tiempo puede evitar años de desgaste emocional.

“Es una relación en la que no puedes comunicarte con claridad ni directamente, así que tienes que guardar silencio. No puedes decir con sinceridad lo que necesitas decir y sentirte seguro”, advierte la psicóloga clínica Alana Atchison.

Si notas que una empresa publica constantemente la misma vacante, puede ser un signo de alta rotación. Leer reseñas de empleados en portales como Glassdoor también ayuda a anticipar el ambiente laboral.

Después de la pandemia, estas quejas han aumentado. La falta de habilidades sociales tras meses de aislamiento ha deteriorado la calidad de las interacciones en el trabajo.

“Socializar es una habilidad que ha disminuido”, explica Atchison.

Ante una situación abusiva, hablar con alguien de confianza o con un terapeuta puede ser el primer paso. Documentar cada incidente también es fundamental. Guarda correos, toma notas de reuniones y registra fechas. Eso te dará claridad y evidencia si decides acudir a recursos humanos o iniciar una acción legal.

Personas que han pasado por esta situación recomiendan que no te quedes callado, y no en un afán de reportar al agresor si aún no encuentras la valentía, sino en el hecho de tener con quién platicarlo. Si bien los terapeutas son esenciales, quizás quieras empezar con alguien más cercano, como amigos y familiares. Lo importante es que el daño emocional y mental no se convierta en algo físico con el tiempo.

“No lo escondas ni lo guardes. Habla con alguien. Incluso si es con ChatGPT“, recomienda Stephanie Strausser, quien soportó a un jefe controlador y poco ético.

A veces es posible mejorar la situación sin renunciar. Puedes pedir un cambio de turno, colaborar en otro proyecto o negociar cierta distancia con la persona conflictiva. Pero si nada cambia, es válido empezar a buscar otra oportunidad, incluso si es difícil mientras sigues trabajando.

Los departamentos de recursos humanos no siempre ofrecen una solución. A menudo, los abusadores no enfrentan consecuencias y la víctima termina sintiéndose más sola.

“En el mundo real, puede que te des cuenta de que ellos no se van. Y quien debe irse eres tú”, afirma Tosti-Kharas

Buscar un nuevo empleo mientras estás en uno tóxico puede ser agotador, pero es una vía para recuperar tu poder y tu bienestar.

Detectar el abuso a tiempo y actuar es esencial. Cuidar tu salud mental no es un lujo, es una necesidad. Un trabajo no debería costarte la tranquilidad. Y si te la está quitando, quizás es momento de buscar uno que te la devuelva.

También te puede interesar: