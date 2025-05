Michael J. Fox regresa a la actuación

Michael J. Fox volverá a actuar. Tras cinco años inactivo, el actor, quien fue diagnosticado con Parkinson en hace más de tres décadas, se unirá al elenco de la serie Shrinking de Apple TV.

Esta semana se supo que el actor de 63 años tendrá una importante participación como estrella invitada en la tercera temporada de la serie protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford.

Hasta el momento los detalles sobre el papel que interpretará Michael J. Fox se mantienen en secreto; sin embargo, se especula que podría estar relacionado con el personaje Paul Rhoades, que interpretaFord y que al igual que Fox padece Parkinson.

Estrenada en 20223, Shrinking sigue la historia de un terapeuta llamado Jimmy (Segel), quien tras una pérdida familiar que le resulta muy dolorosa, empieza a romper las reglas de su profesión y les dice a sus pacientes exactamente lo que piensa, generando cambios importantes en sus vidas y en la suya.

La participación de Fox en Shrinking supo su reencuetro con el productor Bill Laurence, creador de la comedia Spin City que protagonizó el actor hasta su cuarta temporada.

La comedia tuvo seis temporadas, pero Fox estuvo en la serie hasta la cuarta debido a que sus síntomas de Parkinson se agravaron.

Michael J. Fox fue diagnosticado con Parkinson en 1991 y, durante siete años, intentó ocultar el avance de su enfermedad. Sin embargo, una vez que lo hizo público, el actor decidió dedicar su vida a buscar una cura a través de su función, que lleva su nombre, con la que ha recaudado 1.500 millones de dólares para investigación.

En 2020, Fox se retiró de la actuación. En ese momento, el actor contó en una entrevista con Empire que una escena de Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, lo hizo tomar la decisión de retirarse.

La escena que lo hizo tomar la decisión fue en la que el personaje de Rick Dalton no podía recordar sus líneas porque lo hizo recordar cuando tuvo dificultades para memorizar sus líneas para un cameo que tuvo en The Good Fight.

“Hay una escena en la que el personaje de Leonardo DiCaprio ya no puede recordar sus líneas. Vuelve a su camerino y se grita en el espejo. Es una locura. Tuve un momento en el que me miraba en el espejo y pensé: ‘Ya no puedo recordarlo’”, reveló el actor en una entrevista con Empire.

