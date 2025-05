Sebastián Caicedo habla de la depresión que enfrentó, lejos de todo, en su finca

El actor colombiano Sebastián Caicedo ha vuelto a abrir su corazón y ha revelado uno de los momentos más oscuros de su vida: una profunda depresión que lo llevó a alejarse por completo del ruido y la exposición mediática para refugiarse en el campo.

La confesión tuvo lugar durante una conversación íntima en el pódcast Abre tu ventana, conducido por Alejo Baena, donde Caicedo compartió cómo enfrentó ese periodo difícil en soledad.

Durante la charla, el actor reconoció que la pandemia de COVID-19 marcó un antes y un después en su vida, no solo por el impacto profesional, sino también por las consecuencias emocionales que dejó. “Muchos buscaban reinventarse por las redes sociales pero yo no sentía el llamado para hacer eso, yo no soy bueno para hacer esos bailes”, expresó con honestidad.

Mientras otros actores encontraban una salida en las plataformas digitales, Caicedo optó por una vía completamente distinta: adquirir una finca y retirarse del entorno urbano. En ese lugar se dedicó a sembrar árboles y a estar en contacto con la naturaleza, aunque no fue precisamente un escape feliz. “Me escondí en mi finca. Asumo mi responsabilidad, yo mismo me empecé a apagar… Solo quería estar perdido en la finca, sembrando árboles”, confesó.

El actor también abordó el proceso emocional tras su separación de Carmen Villalobos, una etapa que calificó como parte de su “peor desierto”. Aislado, desmotivado y sin rumbo, llegó incluso a contemplar ideas extremas. “En ese momento no veía luz al final del camino, ya sabía cómo lo iba a hacer, llegué a pensarlo… Yo me iba a colgar de un árbol en mi finca”, relató. Afortunadamente, el pensamiento de su madre y el dolor que eso le causaría lo detuvo.

Hoy, Sebastián Caicedo está en otra etapa. Casado con Juliana Diez y fortalecido por su fe, habla de este episodio no solo como un recuerdo doloroso, sino también como una forma de inspirar a otros a buscar ayuda y salir adelante.

