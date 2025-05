Alicia Machado sobre su carrera: “Ahora es que viene lo bueno para mí”

Alicia Machado se encuentra en una etapa profesional que define como la más emocionante de su carrera.

En conversación con People en Español, la actriz y ex Miss Universo venezolana reflexionó sobre los nuevos horizontes que está explorando en el mundo actoral, especialmente tras su participación en la serie Un abogado en Nueva York, disponible en YouTube.

Este proyecto, creado por el abogado de inmigración Aníbal Romero, se inspira en casos reales que ha manejado a lo largo de su carrera en los tribunales de Nueva York y Nueva Jersey. En la producción, Alicia interpreta a una fiscal de carácter fuerte, una faceta que le resulta estimulante como artista. “Yo soy una abogada frustrada… de repente una de las cosas más bellas que tiene mi profesión de actriz es que me he podido dar la libertad de interpretar personas que a lo mejor me hubiera gustado ser”, compartió.

Machado, de 48 años, asegura que el momento actual representa un punto de inflexión en su camino artístico. “Ahora es que viene lo bueno para mí porque tengo la madurez… la edad como para interpretar personajes quizá más arriesgados”, expresó con convicción. Según dijo, después de años de búsqueda en el medio artístico, siente que finalmente está encontrando un nicho donde puede desarrollarse plenamente.

La actriz también destacó que disfruta asumir retos innovadores, y que formar parte de una serie digital con formato poco convencional ha sido uno de ellos. “Ser la primera en un tipo de formato que no se sabe si va a funcionar o no es mi hobbie favorito”, comentó entre risas.

Por su parte, Romero explicó que con esta serie encontró la manera perfecta de mezclar su vocación legal con su deseo de contar historias.

La mancuerna entre él y Machado parece haber dado justo en el blanco, y la actriz lo sabe: está lista para lo que sigue, y como ella misma dice, lo mejor aún está por venir.

