Una jugada de Taylor Swift alimenta rumores del lanzamiento de ‘Reputation’

El universo swiftie está en alerta máxima.

Una inesperada aparición de la canción de Taylor Swift, “Look What You Made Me Do”, en The Handmaid’s Tale ha encendido una nueva oleada de especulaciones en torno a la llegada de Reputation (Taylor’s Version). Esta vez, no se trata de una simple coincidencia: la versión que suena en el episodio nueve de la temporada final no es la que conocimos en 2017, sino una regrabación con matices que solo una artista con años de evolución vocal podría ofrecer.

La escena en la que suena este icónico tema —que marcó un antes y un después en la carrera de Swift— ocurre mientras el personaje de June Osbourne lidera una rebelión contra los opresores.

La elección no parece casual, y así lo confirmó Elisabeth Moss, protagonista y directora del episodio: “He querido usar una canción de Taylor durante años en la serie y por fin encontramos el momento perfecto… no podría haber una canción mejor para un momento más perfecto”.

Desde que Swift anunció en 2019 que regrabaría sus primeros seis álbumes, debido a la disputa legal por los derechos de sus grabaciones originales, sus fanáticos han seguido cada pista con minuciosidad.

Fearless, Red, Speak Now y 1989 ya vieron la luz en su nueva versión. Solo quedan dos en la lista: su álbum debut homónimo y el polémico Reputation, con el que enfrentó de frente a sus detractores y recuperó el control de su narrativa.

El hecho de que este nuevo “Look What You Made Me Do” haya sido utilizado en un momento tan cargado simbólicamente en la serie no hace más que reforzar las teorías de que el lanzamiento de Reputation (Taylor’s Version) es inminente. Algunos seguidores incluso creen que podría llegar acompañado de su primer disco de estudio regrabado, cerrando así el ciclo de recuperación de su catálogo con un golpe maestro: nombre y reputación, al mismo tiempo.

Aunque Swift no ha confirmado fechas ni dado pistas concretas, su silencio solo alimenta el misterio. Y si algo ha demostrado la artista a lo largo de su carrera es que cada movimiento suyo está cuidadosamente calculado. En el mundo de Taylor, nada es casualidad.

