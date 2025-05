“Vicente Sánchez no sería técnico en mi equipo”: Carlos Hermosillo

Carlos Hermosillo, leyenda viviente de la Máquina Celeste, quiso enfriar el tema de la enésima eliminación de Cruz Azul vs. América, pero en charla con La Opinión, alzó la voz para decir que ya existe hartazgo de tantos fracasos con las Águilas, por lo cual expuso que en su equipo Vicente Sánchez no sería el técnico.

“No pueden darse por vencidos en Cruz Azul. Es una institución que queremos, que amamos profundamente y qué hacemos, seguir amándola y apoyándola. Que lamentablemente nos ilusionan y terminamos como dirían con lo mismo, ¿no? Arroz con lo mismo, terminamos siendo lo mismo. Y siempre como que como que decimos, “Ahora si ya nos toca.” Pues no. Dice mi mamá que siempre no”.

“Claro que existe hartazgo por estos resultados con América, pero la realidad es que el rival jugó mejor, fue claro que superaron a Cruz Azul, por esa razón es cierto que no soy nadie para decir si debe seguir o no Vicente Sánchez como técnico de la Máquina Celeste, pero solo digo que en mi equipo, Vicente Sánchez no sería el técnico”, expuso uno de los máximos exponentes en la historia del cuadro cementero.

Hermosillo también reconoció que ya se comió demasiado vidrio ante el América: “Pues ya comemos demasiado vidrio. Ya basta, ¿no? Sí, ya es hora, yo entiendo que aplaudo mucho a su presidente Víctor Velázquez, porque ha ido conformando un grupo de buenos jugadores, pero es ahí donde le dices, “Oye, ¿qué más puedo hacer, ¿no?” O sea, ¿qué más puedo hacer para que logremos dar el campanazo, ¿no?”.



No hay miedo al América, pero…

Carlos negó que exista miedo contra el América, pero es momento de aprender de los errores: “No sé si es mental, no sé qué sea, no sé. No quiero hablar de más porque los jugadores merecen mis respetos, pero se pasan, o sea, porque seguimos en lo mismo”.

A la hora de definir cuál fue la diferencia entre América y Cruz Azul, Hermosillo dijo que no se pone en duda la capacidad de los jugadores, pero hay cosas que siguen sin entenderse qué pasaron en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

“Faltó Rivero, yo no entendí de la lesión de Rotondi porque lo vi salir caminar la vez del partido pasado y lo vi bien, pero no lo entendí, ni pongo en duda. Pero no podemos depender de dos jugadores, como para estar poniendo el pretexto de que es que nos faltaron dos jugadores. No, para nada. ¿Y qué no hay otros? Claro. Y que no somos 11 contra 11 y este América nos tiró atrás, esa es la única explicación”.

En este sentido, el exdelantero de la Máquina Celeste expuso que: “América no nos dejaba salir en el primer tiempo. No se qué decirte y porque nos ilusionan siempre y nos ilusionan y siempre terminan haciendo lo mismo. Entonces hay que aguantar ahora la las burlas y vienen en la cruzazuleada”.

Basta de aprendizaje

Carlos Hermosillo para finalizar dijo que ya basta de aprendizaje en los juegos contra el América: “es el colmo. O sea, debemos aprender todos los años, tenemos que aprender, llevamos creo que cuatro años, si no me equivoco, que jugamos contra el América y en finales nos eliminan y al final con un error nos eliminan”, concluyó.

