Ángela Aguilar desmiente haber conocido a Christian Nodal a los 13 años

La cantante Ángela Aguilar ha salido a disipar la polémica que su esposo Christian Nodal desató recientemente al confesar que el flechazo con la joven se dio cuando ella tenía apenas 13 años de edad. En su lugar, la integrante de la dinastía Aguilar aseguró que hay tantas versiones de este hecho que hasta su esposo tiene las fechas “incorrectas”.

En una entrevista concedida al programa “Ventaneando”, la intérprete de “Dime como quieres” aprovechó el espacio para aclarar las especulaciones, asegurando que si bien no recuerda con precisión el momento exacto en que conoció a su actual esposo, no tenía 13 años.

“Esta historia es muy chistosa porque cada persona la cuenta diferente, según yo tenía 14 años y estaba en unos premios, pero no sé“, explicó para luego incluir en la conversación a su padre, Pepe Aguilar.

“Él dice más joven, mi papá más grande. Nada, no pasó nada, yo estaba trabajando. Eran mis primeros premios, estaba muy nerviosa, no me acuerdo de cómo lo conocí“, dejó claro para aquellos que volvieron a Nodal el blanco de señalamientos.

“No sé, esa historia es algo que en mucho tiempo la vamos a contar, las cosas que son tan platicadas se deben mantener de esa forma. Siempre hubo admiración hacia él“, dejó claro la joven artista.

Para finalizar su intervención, Ángela Aguilar aseguró que hoy en día se encuentra viviendo una de las etapas más fructíferas de su vida, pues ha descubierto varias facetas de sí misma gracias a su matrimonio.

“Estoy viviendo una época más madura, casada, creando mi propia familia. Muy feliz, contenta, inspirada, estoy llena de mucha ilusión (…) No voy a decir que no ha sido difícil, porque soy un ser humano, estoy viviendo una nueva etapa en mi vida, como que muchos golpes de realidad”, contó a Pati Chapoy.

Seguir leyendo:

• Ángela Aguilar confiesa que Nodal la prefiere con el cabello corto

• Nodal reveló la regla que puso Pepe Aguilar para mantenerlo alejado de Ángela

• Ángela Aguilar ya no quiere ser llamada ‘señorita’: “Señora González, aunque le cueste más trabajo”