Luka Modrić podría ser el nuevo “imposible” de Rayados de Monterrey

Luka Modrić vivió su última temporada con el Real Madrid. El futbolista croata finalizó su exitoso paso por el conjunto merengue. El nuevo “hogar” de Luka Modrić es una incógnita, pero desde Rayados de Monterrey no descartan su posible contratación.

El veterano mediocampista croata cerró su paso por el Real Madrid luego de 13 años de éxitos. Se habla de que los posibles destinos de Modrić son Arabia Saudita, la Major League Soccer y el fútbol de su croata. Sin embargo, desde la Liga MX también podría pujar por adquirirlo.

Rayados de Monterrey se ha convertido en el “Inter Miami” de la Liga MX. El conjunto regio ha realizado grandes contrataciones, en su mayoría provenientes de Europa, sin importar el costo. El periodista Diego Armando Medina reveló que desde dentro de Rayados le aconsejaron que no descartara la posibilidad de ver al croata en México.

“Me dijeron lo siguiente. Esto es verdad; no es ni broma, ni humo, ni show, ni ganas de molestar o levantar expectativa. Esto es lo que a mi me dijeron”, dijo Medina en RG La Deportiva.

¿Existe la posibilidad de que Luka Modrić llegue a Rayados? 😱🤔 pic.twitter.com/ZCX7PprJ5M — RG La Deportiva (@rg690) May 22, 2025

El conjunto regio ha adquirido a varios futbolistas de LaLiga, pero el último de ellos es el más llamativo: Sergio Ramos. El defensor español podría ser el vínculo que una a Luka Modrić con Rayados de Monterrey. Ambos jugadores se reencontrarían después de ser compañeros en el Real Madrid.

“Si pudimos ir por Canales, Lucas, Oliver y sobre todo, si pudimos ir por Sergio Ramos. Yo no me atrevo a descartar que pudiéramos ir por Modrić. Así fueron las textuales que me dieron desde dentro del Club de Futbol Monterrey”, agregó.

Una leyenda del Real Madrid

Luka Modrić llegó al Real Madrid en 2012 proveniente del Tottenham de Inglaterra. Él mediocampista croata jugó 13 años en el Real Madrid con los que pudo disputar 590 partidos y marcar hasta 43 goles.

El mediocampista de 39 años ganó 28 trofeos con el Real Madrid, entre ellos, levantó 6 UEFA Champions League. Además, Luka Modrić ganó el Balón de Oro en 2018, año en el que fue subcampeón del mundo con la selección de Croacia.

Sigue leyendo:

– Luka Modric anuncia su despedida del Real Madrid tras más de 10 años

– Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, entre otros, reaccionan a la partida de Luka Modric del Real Madrid

– Salomón Rondón y su curiosa reunión con los “Kennedy”

– Hugo Sánchez lamentó el nivel del fútbol mexicano