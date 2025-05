Aislinn Derbez rememora los momentos difíciles de su infancia

Siempre dispuesta a mostrar una faceta vulnerable y compartir las enseñanzas que ha recolectado a lo largo de su vida, la actriz Aislinn Derbez protagonizó un emotivo momento recientemente al hablar sobre los momentos de su niñez que marcaron su vida.

Fue durante su participación en el podcast “Se Regalan Dudas” que la protagonista de “A la Mala” abrió el baúl de los recuerdos y reflexionó sobre la convivencia que sus padres mantuvieron cuando era niña, asegurando que esta marcó por completo su perspectiva sobre las relaciones de pareja.

“Cuando vives cosas tan duras en tu infancia, que eso es también un poco lo que pasó, que yo tuve unos papás que se odiaban a un nivel que no te puedes imaginar“, comenzó la estrella mexicana.

Al ser cuestionada sobre los momentos que más la marcaron, la hija mayor de Eugenio Derbez declaró: “Muchos gritos, no querían hablarse entre ellos, entonces yo era el teléfono descompuesto, yo era la que: ‘Dile a tu papá es que un…’, todas las groserías que tú puedas imaginar a los cinco años“.

Aislinn Derbez aclaró que si bien su hogar nunca fue nido de violencia física, las interacciones entre sus padres la hicieron crear heridas que hasta el momento siguen sanando.

“No había consciencia absoluta, estaba yo entre dos niños papás y fue demasiado doloroso. Entonces vivir eso por tantos años, porque fue toda mi infancia desde que nací hasta los 25 años. También de cobardía, porque pon tú que mi papá no era tan violento, pero tenía cierta cobardía para no poner límites“, explicó.

La famosa confesó que esta dinámica familiar la motivó a buscar tener un matrimonio diferente; no obstante, trajo sus propios retos que terminaron por desencadenar el divorcio.

“Precisamente al vivir algo tan duro como que siento que te nublas y que empiezas a crear una fantasía en tu cabeza que dices: ‘A mí no me va a pasar y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que eso no pase’“, detalló.

Para finalizar, Aislinn dijo que: “Yo creo que mi más grande error fue construir una fantasía en base a mis miedos, que no tenía que ver con la realidad. Entonces en lugar de estar viendo la realidad tal cual es, ves tu fantasía y ves lo que tú quieres para no tener que pasar por tu pasado y no se repita lo que tú viviste que tanto te dolió. No puedes ver la realidad como es”.

