Caleb Plant siente que ganó la pelea contra Armando Reséndiz

Caleb Plant siente que hizo lo suficiente para ganar la pelea contra Armando ‘Toro’ Reséndiz, quien lo derrotó por decisión dividida y le arrebató el título interino de las 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el pasado fin de semana.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Plant comentó que se lesionó su mano derecha en el combate y cree que los jueces deberion darle siete de los 12 asaltos ante el Toro Reséndiz.

“Fue una gran pelea, fue una pelea cerrada, siento que pudo haber ido para cualquier lado pero los jueces lo vieron como lo vieron, no soy del tipo que pone excusas, dejé todo en este campamento y lo di todo, estoy decepcionado. Sentí que gané al menos cinco de los primeros seis, sentí que definitivamente saqué dos más en algún momento al final, eso es 7-5 ahí mismo, sentí que hice lo suficiente para ganar la pelea, pero los jueces no lo vieron así, a veces así es como se desmorona la galleta”, dijo.

Caleb Plant no pudo contrarrestar los constantes ataques del Toro Reséndiz. Crédito: Rhonda Costa/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Me estaba doliendo un poco, estaba algo magullada, pero eso no es una excusa, ¿qué haces? Estaba usando mi jab contra él, usando todo el ring, cambiando direcciones, usando fintas, no usé mi mano derecha tanto como quería, me estaba molestando”, agregó.

La pelea desde el principio fue reñida. Caleb Plant comenzó dominando y manteniendo la distancia en los primeros asaltos, mientras que el mexicano buscaba acortarla. Poco a poco el Toro Reséndiz fue descifrando al estadounidense -que mostraba signos de desgaste- con su presión constante y buenas combinaciones.

Al final los jueces le otorgaron al mexicano la victoria en las tarjetas por decisión dividida (116-112, 116-112 y 113-115) y le arrebató el título a Plant de manera sorpresiva, ya que no era el favorito para ganar.

Armando ‘Toro’ Reséndiz dio la sorpresa y venció a Caleb Plant. Crédito: Rhonda Costa/Premier Boxing Champions | Cortesía

Caleb Plant, de 31 años, regresó a la columna de los ganadores y se convirtió en campeón al superar a McCumby. El estadounidense cuenta con marca de 23 triunfos (14 por la vía rápida) y tres derrotas en su carrera.

Por su parte, Armando ‘Toro’ Reséndiz, de 28 años, consiguió el mejor triunfo de su carrera al superar a Plant y coronarse campeón. El mexicano ahora tiene récord de 16 victorias (11 por nocaut) y 2 reveses.

