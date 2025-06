Eduardo Yáñez se sinceró sobre su batalla contra la depresión

En una sensible charla, el actor Eduardo Yáñez se mostró más vulnerable que nunca al compartir su dura lucha contra la depresión, así como los obstáculos que esta ha traído a su vida a nivel personal y profesional. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fiel a su personalidad frontal, el protagonista de historias como “Fuego en la Sangre” y “Amores Verdaderos” compartió con la prensa cómo es que vive su día a día debido a este padecimiento.

“Nunca estás bien. Es una lucha constante. El día que estás bien ya saliste sin problema, pero nunca es así. Hay que querer vivir. La depresión es uno de los factores principales para el suicidio. Es una enfermedad con difícil solución, pero sí la tiene“, expresó en entrevista con TvNotas.

El galán de telenovelas habló abiertamente sobre los síntomas a los que hace frente y con los que ha tenido que aprender a lidiar desde su diagnóstico: “Es difícil el llanto incontrolable por ninguna razón (…) Hay que ser fuerte para pasarla mal, para que después venga la luz. En eso estoy”, añadió.

Asimismo, Eduardo Yáñez habló sobre la etapa de su vida en la que llegó a considerar atentar contra su vida: “Lo pensé muchas veces, pero me juré a mí mismo que eso no era una opción. Tú no puedes juzgar a nadie que tiene depresión, porque son diferentes niveles, síntomas”, compartió.

No obstante, le fue posible encontrar la motivación necesaria para sobrellevar su depresión: “Desde un principio, cuando me entró esa enfermedad, yo dije: ‘No manches. Esto lo tengo que superar y tengo que salir’. Yo siempre he sido muy desmadroso y ahorita estoy en ese plan. Aunque es duro darte ánimos a ti mismo. Eso debe venir de adentro hacia fuera“, añadió.

Para finalizar, el famoso aseguró que si bien el camino no ha sido fácil, ha encontrado las herramientas necesarias para hacerle frente a este padecimiento: “Hago ejercicio. Estudiar todo lo que tiene que ver con la actuación, el trabajo, y va pasando el tiempo para que llegue un día y veas la luz”, sentenció.

