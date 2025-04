Eduardo Yáñez desmiente el rumor de que padece la enfermedad de Parkinson

El domingo 27 de abril Eduardo Yáñez publicó un video en el que aclara que no tiene la enfermedad de Parkinson, como se había especulado en redes sociales. El actor aseguró que, tras someterse a diversos estudios, esto quedó descartado por médicos especialistas, quienes también le aclararon el por qué de sus síntomas.

Eduardo Yáñez recuerda el incidente en el que golpeó a un reportero

Yáñez comenzó agradeciendo a los fans que se mostraron verdaderamente preocupados por los rumores sobre su salud: “Porque difundieron por ahí, los gandallas y los gachos, las malas personas, que yo tenía mal de Parkinson”. En ese momento muestra su mano -sin ningún movimiento-, y agrega: “Entonces no tengo mal de Parkinson”.

La ex abogada de Eduardo Yáñez habló sobre las denuncias que interpuso contra el actor

Eduardo comentó que esa enfermedad está descartada: “Afortunadamente el doctor me dijo que era una reacción, producto del medicamento antidepresivo, que tomo para combatir la depresión, y pues tuve esa reacción. La verdad sí me duró como un par de semanas”.

El artista también reveló que fue con especialistas, quienes le señalaron los pasos a seguir para sentirse mejor: “Hasta que fui a ver al neurólogo, y me quitó ya la mayoría de los medicamentos, y me dejó solamente uno. Afortunadamente me hicieron exámenes de todo tipo y salí sin mal de Parkinson”.

Antes de despedirse, Yáñez, de 64 años, dio dos mensajes. El primero fue para sus fans: “A todos aquellos que les alegre esta noticia, al igual que a mí me alegró, se los agradezco. Les deseo lo mejor del mundo, que tengan sobre todo salud, porque es bien gacho cuando uno está pasando por un momento así, y no sabes ni que tienes, ni qué onda”.

El segundo mensaje fue para sus detractores, a quienes Eduardo les dijo: “Y a los c******** que me desearon que tuviera mal de Parkinson, pues tengan -enseñando su dedo medio-, no era Parkinson. Los quiero mucho y que Dios los bendiga a todos”.

Sigue leyendo: