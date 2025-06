Pitbull Cruz advierte a Fierro antes de la revancha: “Voy a ganar, punto”

Isaac ‘Pitbull’ Cruz fue tajante y advirtió a Ángel ‘Tashiro’ Fierro que lo volverá a vencer en la revancha que protagonizarán el 19 de julio en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

En la conferencia de prensa realizada en Los Ángeles, Pitbull Cruz no cayó en las provocaciones del hablador Tashiro Fierro y aseguró que le responderá con los puños sobre el cuadrilátero.

“No vale la pena responderle a Ángel en este momento. Responderé con mis puños cuando suene la campana. Voy a ganar, punto. Prepárense, porque obtendré otra victoria contra otro hablador fuera del cuadrilátero. Yo hablo dentro del ring”, dijo.

El Pitbull Cruz confía en que volverá a vencer a Tashiro Fierro en julio. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Voy a volver a dar espectáculo. Vengan a verme obtener la victoria una vez más, los espero en Las Vegas. No me preocupa en lo más mínimo lo que diga Fierro. ¿Qué no tengo una quijada firme? Qué gracioso, le gané igual. Ya veremos lo que sucede el 19 de julio”, agregó.

En la primera pelea en febrero de este año, Pitbull Cruz comenzó muy agresivo y haciendo retroceder a Ángel Fierro en varias ocasiones. Ambos guerreros mexicanos se conectaron entre sí más de mil golpes y levantaron al público de sus asientos.

Al final los jueces eligieron a Cruz como el ganador por decisión unánime (98-92, 97-93, 96-94) en las tarjetas oficiales. Como el enfrentamiento entre ambos fue muy reñido, ‘Tashiro’ pidió una revancha contra su compatriota mexicano y ahora esta disputa formará parte de la cartelera que marcará el regreso de la leyenda del boxeo Manny Pacquiao.

Ángel Fierro quiere vengar la derrota que sufrió ante Pitbull Cruz en febrero. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, volvió a la senda del triunfo tras protagonizar una gran batalla entre mexicanos en Las Vegas. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 27 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Por su parte, Ángel Fierro, de 26 años, fue campeón NABO de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y cuenta con una marca de 22 triunfos, 17 por nocaut, dos reveses, una derrota y dos empates en su carrera.

