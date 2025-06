Bárbara de Regil no se retracta de sus acusaciones contra Memo del Bosque

A pesar de la ola de críticas que recibió al compartir su testimonio sobre presunto acoso por parte del fallecido productor Memo del Bosque, la actriz Bárbara de Regil se mantiene firme en sus declaraciones y en una nueva entrevista confiesa la razón por la que decidió sincerarse al respecto. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

De acuerdo con la actriz que protagoniza “Rosario Tijeras”, las grabaciones en las que reveló el desafortunado momento que habría vivido junto al productor se realizaron en noviembre del año pasado, meses antes de su fallecimiento.

“Este programa se filmó en noviembre, yo no sabía que se nos iba a ir al cielo“, declaró ante las cámaras de diversos medios de comunicación durante su llegada al aeropuerto.

Bajo esta misma tesitura, reiteró que su intención no era dañar la imagen del fallecido director, sino contar lo que pasó y motivar a aquellas mujeres que también han sido violentadas a no callarse y alzar la voz.

“Yo conté mi historia, yo no sabía que estaba mal contar mi historia, y no me voy a retractar por contar algo que viví. Entiendo que puede afectar a la familia porque a mí me afectaría enterarme que mi esposo hizo algunas cosas”, se le escucha decir en la entrevista retomada por “Ventaneando”.

Asimismo, agregó: “Lo dije porque no quiero que mi hija nunca se calle las cosas, quiero que sea una mujer que hable y que diga me pasó esto. No solo mi hija, todas las mujeres que me vean, siempre y cuando sea verdad y te manejes con honestidad, sinceridad y con el corazón“.

¿Cómo reaccionó la familia de Memo del Bosque ante las declaraciones de Bárbara de Regil?

Luego de lo dicho por la histrionisa durante el primer episodio del reality que protagoniza en Canela TV, que Del Bosque habría intentado besarla sin su consentimiento, el abogado de la familia del productor se pronunció al respecto ante los medios con un contundente mensaje.

Allí, indicó que se trató de una difamación que podría tener fuertes repercusiones en el ámbito legal: “Que quede claro, la calumnia, la difamación y la injuria tienen consecuencias legales”, sentenció.

En el mismo comunicado emitido por Instagram, el jurista dio a conocer que la familia de Memo del Bosque se encuentra profundamente molesta y triste por los señalamientos: “Nada más ruin y cobarde que tratar de ensuciar la impecable reputación de alguien quien no está para defenderse”, indicó.

