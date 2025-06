Teófimo López dice por qué se negó a pelear con Haney

Teófimo López contó que se negó a pelear con Devin Haney porque cree que el enfrentamiento estaba preparado beneficiar y promover a The Dream tras su criticada actuación contra José Ramírez.

En un espacio en su cuenta oficial en X, López dijo que le pareció una trampa aceptar el combate y dejó claro que no evadió a Haney porque no considera que esté a su mismo nivel.

“Honestamente, no creo que ni siquiera merezcan el reconocimiento para regresar así, después de una actuación como esa, consigan una buena victoria y entonces hagamos algo. No tengo ningún problema con toda la situación, sin embargo, no creo que este movimiento haya sido por mí, creo que fue principalmente por los Haney, lo publicaron (la pelea) mientras yo estaba leyendo los contratos, eso ya me dio una bandera roja”, dijo.

“Esto está todo en complicidad para que los medios promuevan a Haney porque tuvo una actuación pésima ¿Por qué evadiría a un tipo que no pega?, que está acabado por todo eso, lo vi como una trampa, eso es todo, lo vi como una trampa y mira, no tengo problemas con la religión, sabes, respeto todas las religiones. Sin embargo, como están las cosas, Haney está en una religión (Islam) que beneficia más de ese lado (Medio Oriente), no necesito ir tan lejos de mi camino”, agregó.

Tras sus respectivas victorias el pasado 2 de mayo en el Times Square de Nueva York, Teófimo López y Devin Haney se han estado provocando en redes sociales. The Dream se suponía que tendría la revancha con Ryan García en octubre, pero la derrota ante Rolando ‘Rolly’ Romero y la lesión en la mano de californiano arruino los planes.

Poco después se supo que ambos había llegado a un acuerdo y que pronto se anunciaría el combate, pero The Takeover sorprendió a todos rechazando el enfrentamiento a último momento.

De acuerdo con Mike Coppinger, el duelo entre Teófimo López y Devin Haney formaría parte de una cartelera que sería organizada por el jeque árabe Turki Alalshikh y se realizaría en un peso pactado de 145 libras.

Devin Haney aceptó pelear con López, pero al final no se concretó. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Teófimo López, de 27 años, defendió su cinturón de peso welter júnior el pasado 2 de mayo. El estadounidense con ascendencia hondureña cuenta con marca de 22 triunfos (13 por la vía rápida) y una derrota en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, de 24 años, regresó con éxito al ring tras su polémica pelea contra Ryan García en abril de 2024 al derrotar a José Ramírez. El estadounidense posee récord de 32 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.

