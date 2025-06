Ninel Conde confesó que seguirá haciéndose cirugías estéticas: “Nunca es suficiente”

A Ninel Conde no le importan lo que piensen o digan los demás sobre su apariencia. Solo le interesa sentirse bien consigo misma. Por eso, asegura que si lo desea seguirá realizándose cirugías estéticas.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, la vedette mexicana se sinceró sobre su relación con las cirugías estéticas y sobre las críticas y ataques que ha recibido en los últimos meses por los cambios en su apariencia.

Contrario a lo que muchos piensan, Conde aseguró que disfruta realizarse tratamientos estéticos para mejorar su imagen y que lo hace verse y sentirse mejor.

“Creo que todas las mujeres nos gusta hacernos ‘upgrades’ para vernos y sentirnos mejor y el día de hoy yo te puedo contar que yo lo que pueda hacerme con tratamientos de última tecnología, que ahora hay y que todo el mundo se hace, es para gustarme a mí y a mi pareja”, dijo la vedette.

Conde también reflexionó sobre cómo ha cambiado su apariencia con el paso del tiempo, más allá de los procedimientos estéticos que se ha realizado.

“Todo el mundo dice ‘ay mira es otra’, pues todo el mundo es otro. O sea, ves una foto de hace 15 años y no eres el mismo, malo que fueras el mismo ¿no? Si es para mejorar pues qué cool”, dijo.

Al ser consultada sobre si en algún momento ha pensado en dejar de realizarse cirugías o procedimiento estéticos, Ninel Conde aseguró que “nunca es suficiente”.

“Nunca es suficiente ¿verdad? Siempre dices a lo mejor un cariñito de acá y allá pero no (…) A mí me gusta cuando me veo en el espejo, me gusta lo que veo. Puede ser que algunos les guste y a otros no, pero mientras uno se sienta a gusto pues ¿qué te importa?”, aseguró.

Sobre cómo lidia con las críticas y ataques que recibe en redes sociales por su apariencia, la vedette contó que trata de no verlas.

“Trato de no ver, de no ver tanta cosa porque tienes que cuidar tus ojos, tienes que cuidar tus emociones. No te puedes cegar y pensar que no pasa nada, pero puedes nivelar qué tanta información va a llegar a ti”, dijo.

