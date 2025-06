Ninel Conde destapa cómo vivió la fuga de su ex pareja, Larry Ramos

Ninel Conde, actriz y cantante mexicana, rememoró uno de los capítulos más dolorosos de su vida en una reciente entrevista con Yordi Rosado. Se trató del arresto y la fuga de su ex pareja, Larry Ramos, por el delito de estafa a varias personas, incluida Alejandra Guzmán.

Uno de los primeros puntos que el denominado ‘Bombón Asesino’ aclaró durante el programa fue su estado civil, pues a diferencia de lo que se manejó en ese entonces, ella no estaba casada con el empresario en el momento de su arresto.

“Nunca me casé con él legalmente, fue un ritual religioso y gracias a Dios porque me hubiera traído complicaciones si hubiera sido legalmente“, aseguró la estrella de la pantalla chica.

Además, aclaró que ella no tenía conocimiento de los fraudes que Ramos habría llevado a cabo; sin embargo, la polémica terminó manchando su imagen pública: “Cuando pasó lo de este muchacho que se fue sin decir adiós y dejándome en un problemón porque yo estaba en su lugar y me dijo que era suyo, pero resulta que era rentado y debía meses de renta (…) Me tuve que salir corriendo y en un país que no es tu país, con una realidad que te inventaron y siendo juzgada mediáticamente, resultas víctima porque también me fregó dinero y mis emociones“, sentenció.

La famosa que ha participado en historias como “Fuego en la Sangre” y “Rebelde” profundizó en los problemas económicos a los que se enfrentó como resultado de la situación legal de Ramos.

“Si hubiera sabido ni siquiera lo apoyo económicamente porque al final del día cuando tiene esa bronca le congelan las cuentas y no tenía para comer el muchacho, entonces aquí está la rescatadoras del universo, de las parejas y lo ayudé en esa parte, en la parte legal que en Estados Unidos no es nada barato“, añadió.

Ninel Conde finalizó reflexionando sobre la dura lección que le dejó esta experiencia a nivel emocional: “Fue muy difícil, terrible, crucificada, pero son decisiones que he tomado, decidí confiar, me enamoré y es una decisión que tomé, no fue la acertada y tuve aprendizajes“, completó.

