Bárbara de Regil reveló que J Balvin le coqueteó y ella lo rechazó

Bárbara de Regil he generado controversia por unas recientes declaraciones. La actriz mexicana reveló que hace tiempo J Balvin le coqueteó pero ella lo rechazó.

Durante su participación en el reality Secretos de Parejas, de Canela TV, la actriz mexicana compartió la particular anécdota, que involucra al reguetonero colombiano y que rápidamente se viralizó.

De Regil contó que el episodio ocurrió después de que ambos coincidieran en una entrega de premios. En ese momento, la actriz compartió en sus redes sociales un video del evento y etiquetó a J Balvin, quien le envió un mensaje directo.

“Vuélvemelo a entregar”, le escribió el reguetonero a la actriz, quien al principio pensó que se refería a otro premio.

Minutos más tarde, J Balvin le escribió: “Ah, no, olvídalo… eres casada”.

Al comprender a lo que se refería el colombiano, la actriz le respondió con un contundente: “Y aunque no estuviera, no eres mi tipo”.

En Secretos de Parejas, la actriz enfatizó que no estaba interesada en tener un acercamiento con el cantante, a pesar del respeto que le tiene como artista.

Sin embargo, el rechazo de la actriz no fue lo que llamó la atención en redes sociales, sino la forma en que Bárbara de Regil describió su percepción sobre el reguetonero: “A mí lo que me provoca cuando estoy frente a él no es entregarle un premio, es entregarle mi reloj, mi cartera y mis cosas”.

Esta frase, con la que la actriz parece comparar a J Balvin con un delincuente, desató críticas y comentarios divididos entre los seguidores de ambos artistas.

En redes sociales, muchos usuarios defendieron a J Balvin, considerando que la respuesta de la actriz fue irrespetuosa. Otros, sin embargo, aplaudieron la franqueza de la mexicana y su postura firme ante el intento de coqueteo.

Hasta el momento, J Balvin no ha emitido ningún comentario público sobre el tema.

Seguir leyendo:

· Bárbara de Regil expone malos tratos de Susana Zabaleta

· Bárbara de Regil reveló que fue víctima de abuso sexual a los 12 años

· El sorprendente cambio de look de Bárbara de Regil para un nuevo proyecto