Luis Gerardo Méndez responde a quienes lo acusan de emitir un comentario transfóbico

El éxito obtenido por Luis Gerardo Méndez con su participación en “Mentiras: La Serie” se ha visto opacado recientemente debido a las críticas que recibió por un comentario emitido durante el tour de prensa de dicha producción. Mismo que, de acuerdo con decenas de internautas, habría tenido un tinte de transfobia. ¿Cómo reaccionó el famoso? Aquí te lo contamos.

La polémica comenzó cuando, de forma objetiva, indicó haber sido pionero de las series musicales en México con este nuevo proyecto: “No hay referencias de cine musical o de televisión musical en México, no existe. Entonces no es como que puedas ir con un productor a preguntarle: ‘¿Cómo se hace?’. Entonces teníamos que inventar eso nosotros, descubrirlo y fue muy complicado“, declaró a los micrófonos de ‘Los 40’.

Como resultado de esta afirmación, Luis Gerardo Méndez pronto se volvió el blanco de críticas y en un intento de aclarar sus palabras, terminó por dar material para una segunda ola de ataques por parte de sus haters.

“Hay temas que en la obra de teatro hace 16 años eran muy relevantes. Por ejemplo el arco de Manuela, que era una mujer trans de alguna manera, ese arco hoy es problemático. Nos interesaba tocar otro tipo de temáticas también. Entonces a eso me refería un poco también al decir que nunca se había adaptado una obra de teatro musical a una serie de televisión en México”, complementó.

Ante las decenas de señalamientos por calificar dicha obra como problemática, Luis Gerardo Méndez recurrió a su cuenta de Instagram para combatir a quienes lo tacharon de emitir un discurso “transfóbico”.

“Cómo les encanta sacar declaraciones de contexto para ganar clics, en lugar de celebrar que un contenido así está siendo recibido con tanto amor“, lamentó el actor que ha participado en importantes producciones como “Club de Cuervos” y “Half Brothers”.

El galán de la pantalla grande se defendió argumentando: “Eliminar al personaje fue una recomendación directa de GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation). Era problemático presentar un personaje de una mujer trans cuyo único arco era haber engañado a 4 mujeres para después encontrar su identidad. No era la representación correcta para la comunidad en 2025. Incluso la obra de teatro cambió su final a raíz de esta recomendación”, concluyó.

Seguir leyendo:

• Salen a la luz las primeras fotos de Luis Gerardo Méndez en la película de Ben Affleck

• Luis Gerardo Méndez está de luto ante la muerte de uno de sus familiares más queridos

• Luis Gerardo Méndez convivió con “mirreyes” para lograr su papel en ‘Nosotros los Nobles’