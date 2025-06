Stoichkov apostaría por la experiencia de Memo Ochoa en el Mundial 2026

La exfigura del Barcelona, el búlgaro Hristo Stoichkov aseguró sin dudar que la experiencia del portero cinco veces mundialista de la selección de México Guillermo Ochoa, no puede pasar desapercibida para el próximo evento universal de la FIFA y que en este caso su edad no debe ser un obstáculo para eso.

En la charla que sostuvo en el programa Tiempo Extra de La Opinión, Stoichkov dijo que la edad está en la cabeza de cada jugador y que si este demuestra que está en plenitud de facultades no debe ser obstáculo para ser tomado en cuenta en el cuadro titular de la selección de México.

El delantero europeo que fuera verdugo de México en el Mundial de Estados Unidos 1994 y que compartiera la Bota de Oro con Hugo Sánchez en la temporada 1990-91, aseguró que la capacidad de Memo no debe pasar desapercibida y que por esa razón la competencia con Luis Malagón solo debe enriquecer a esta zona en el once nacional azteca.

“Memo Ochoa es un líder y si el Vasco decide que debe estar como titular, el debe tener bien cubierta la meta de México, pero si decide por el otro, lo que importa es que esté bien protegida la meta mexicana en el próximo Mundial”.

“Los 40 años de Memo no deben impedir que sea titular, hay que recordar que Dino Zoff con 40 años fue capitán de Italia en el Mundial de 1982 y el ruso Lev Yashin, que descanse en paz, lo mismo. Aquí la edad no existe y uno debe recordar lo que Johan Cruyff decía que la edad es mental y dentro de tu cabeza, así que si Memo está en plenitud de facultades no veo porque no pueda ser titular”.

Las distancias se han acortado

Por otra parte aseguró que más que México se haya estancado o descendido de su nivel en la Concacaf, los otros países como Estados Unidos, Canadá, Panamá y Costa Rica aumentaron su nivel como el caso también de República Dominicana o Surinam.

“Las distancias han acordado, estamos hablando de diez o quince años atrás, donde México era el mejor de esta zona, pero después del Mundial del 94, Estados Unidos buscó jugadores y los encontró, jugadores de otro nivel como en el 2010, donde ese equipo estaba preparado para llegar a semifinal o final.”

“Ahora Surinam, Jamaica, Costa Rica, Panamá, Canadá, son equipos con grandes profesionales, como el caso de Alphonso Davies, que yo lo quise llevar al Barcelona, pero no lo quiso y ahora se cansa de anotar goles en el Bayern Múnich. Es decir, todo ha cambiado e inclusive México y eso le costó hace tres años la eliminación del Mundial, por lo cual deben mejorar”, finalizó.

